Xbox sorprende con anuncio sobre GTA VI: noticia inesperada para los dueños de Xbox One

La llegada de Grand Theft Auto VI a las consolas de anterior generación tendrá una posibilidad inesperada. Xbox confirmó que los propietarios de una Xbox One podrán disfrutar del videojuego desde el día de su estreno, sin necesidad de comprar una consola más reciente. La alternativa funcionará mediante transmisión en la nube.

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Xbox abre una nueva posibilidad para quienes tienen una consola antigua

El anuncio fue realizado por Asha Sharma, CEO de Xbox, quien aprovechó su cuenta de X para comunicar el inicio de una alianza estratégica de diez años con Take-Two, compañía propietaria de Rockstar Games, desarrolladora de la franquicia Grand Theft Auto.

“Hoy damos el primer paso en nuestra nueva alianza estratégica de 10 años con Take-Two. GTA VI, que ya es el juego con más reservas de la historia en Microsoft Store, se podrá jugar en XBOX One a través de la nube cuando se lance el 19 de noviembre”, escribió la directiva.

Asha Sharma confirmó una alianza de diez años con Take-Two y reveló una novedad para los jugadores de Xbox One. Foto: @asha_shar

La noticia resulta relevante para quienes todavía utilizan Xbox One, lanzada en 2013 y que no figura entre las consolas que ejecutarán GTA VI de manera nativa. Con esta alternativa, Microsoft busca ampliar el acceso al título sin obligar a los jugadores a cambiar de equipo.

¿Cómo funcionará GTA VI en Xbox One?

La compañía explicó que el videojuego estará disponible desde el 19 de noviembre a través de Xbox Cloud Gaming, un servicio que permite jugar mediante una conexión a internet. En lugar de instalar y ejecutar el título directamente en la consola, el usuario recibe la imagen del juego transmitida desde los servidores de Microsoft.

Según el comunicado de Xbox, la disponibilidad comenzará a la 1:00 a. m., hora del este de Estados Unidos. Además, la experiencia utilizará la configuración gráfica de Xbox Series S, incluso cuando se transmita desde una Xbox One.

GTA VI podrá jugarse en Xbox One sin instalarlo directamente en la consola, gracias a la transmisión por internet. Foto: Getty Images

La empresa también aclaró que el videojuego deberá comprarse por separado. Por otra parte, desde el 11 de noviembre, los jugadores de mercados compatibles podrán adquirir tiempo de transmisión en la nube sin contar necesariamente con una suscripción a Game Pass.

GTA V y Red Dead Redemption 2 también llegarán a la nube

El anuncio no se limita al lanzamiento de la nueva entrega de Grand Theft Auto. Xbox adelantó que incorporará otros videojuegos de Rockstar Games a su catálogo de transmisión durante los próximos meses.

Entre los títulos mencionados aparecen Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2. La compañía no precisó las fechas exactas de incorporación, pero señaló que estos lanzamientos harán parte de su estrategia para ampliar las opciones disponibles para los jugadores.

Nota: el artículo se limita a las declaraciones y los datos de las fuentes suministradas. No se atribuyen opiniones a expertos que no fueron consultados.