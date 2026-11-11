Caso Nvidia: Como en las películas de James Bond

Las recientes noticias sobre presuntos vínculos entre Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, y los servicios de inteligencia chinos han vuelto a situar el espionaje tecnológico en el centro de la actualidad.

Aunque por el momento no se ha acreditado ninguna fuga de secretos empresariales, el episodio cobra especial relevancia porque Nvidia es una multinacional líder en el diseño de los chips que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial.

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Si bien puede parecer un desafío propio de la actual competencia tecnológica, la historia demuestra que la lucha por obtener conocimientos estratégicos viene de mucho más atrás. ¿Qué podemos aprender de los episodios de espionaje científico y tecnológico del pasado?

El espionaje industrial no es nuevo

Mucho antes de la revolución digital, los conocimientos técnicos ya eran objeto de una intensa competencia entre países y empresas. En el siglo XVIII, por ejemplo, Francia ya promovía el espionaje industrial para obtener tecnología británica. El empresario John Holker, inglés exiliado en Francia, conspiró a favor de Luis XV para conseguir maquinaria textil y captar trabajadores especializados. Y en la década de 1770, el Gobierno francés recurrió al ingeniero Charles de Saudray para que obtuviera clandestinamente dibujos de maquinaria utilizada para trabajar metales en Inglaterra.

CEO de Nvidia Jensen Huang. Foto: Getty Images

Un siglo después, el botánico Robert Fortune viajó a China por encargo de la Compañía Británica de las Indias Orientales, una poderosa empresa comercial vinculada a la expansión colonial británica, para obtener técnicas de producción del té y reclutar expertos locales.

Frente a estos intentos de obtener conocimientos ajenos, algunos trabajadores desarrollaron sus propias estrategias de protección. En la primera mitad del siglo XIX, el inventor británico Henry Bessemer desarrolló un método para fabricar polvo de bronce, utilizado con fines decorativos. Para evitar que otros descubrieran su técnica, encargó las piezas de sus máquinas a diferentes talleres, de modo que ninguno conociera el proceso completo, y reservó la fabricación a personas de su confianza.

Científicos espías en el siglo XX

Con el avance de la industrialización y las crecientes rivalidades geopolíticas, la obtención de secretos tecnológicos dejó de ser únicamente una cuestión de competencia empresarial y adquirió una dimensión estratégica para los Estados. En los años treinta del siglo XX, los servicios secretos soviéticos utilizaron empresas comerciales como Amtorg para conseguir información sobre los avances tecnológicos de Estados Unidos.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la multinacional química alemana IG Farben aprovechó sus redes comerciales internacionales para recopilar información industrial y militar destinada al régimen nazi.

La contienda mundial también llevó esta competencia al terreno de la investigación científica, donde el conocimiento podía resultar decisivo para el desenlace del conflicto. La carrera por desarrollar la bomba atómica convirtió a los científicos en objetivos prioritarios. Klaus Fuchs, físico alemán que participó en el Proyecto Manhattan –el programa secreto liderado por Estados Unidos para fabricar las primeras bombas atómicas–, transmitió secretos nucleares a la Unión Soviética. Fue descubierto en 1950, lo que desencadenó una oleada de sospechas y vigilancia sobre otros científicos, con consecuencias para sus carreras profesionales.

Recurrir a vínculos sentimentales

Los vínculos personales y profesionales desempeñaron siempre un papel fundamental en el espionaje, al facilitar el acceso a personas que manejaban información confidencial. Así, Julius Rosenberg, organizador de una red de espionaje soviética desde 1942, recurrió a su cuñada Ruth para conseguir información nuclear de su marido, David Greenglass, que era mecánico del laboratorio de Los Álamos –uno de los principales centros de desarrollo de la bomba atómica estadounidense–.

Julius y su esposa Ethel fueron ejecutados en 1953, tras un controvertido juicio en el que la implicación directa de la mujer no quedó demostrada.

Como en las películas de James Bond

Durante la Guerra Fría (1947-1991), cuando Alemania estaba dividida en dos Estados enfrentados, los servicios de inteligencia de Alemania Oriental llevaron estas prácticas un paso más allá. Recurrieron a los llamados “espías Romeo”, que establecían relaciones con mujeres con acceso a secretos políticos, diplomáticos o militares. Uno de ellos, Karl-Heinz Schneider, inició en 1968 una relación con Gabriele Gast, que años después consiguió entrar en los servicios secretos de Alemania Occidental y estuvo años enviando información a la Stasi, el servicio de inteligencia de Alemania Oriental.

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, y la supuesta espía china Foto: Tomada de redes sociales

Con la expansión de la informática, surgieron nuevos objetivos y amenazas. En 1982, una operación encubierta del FBI, conocida en la prensa como Japanscam, destapó una trama de espionaje industrial en la que empleados de la empresa japonesa Hitachi intentaron obtener información tecnológica confidencial de IBM.

Y, ya en el siglo XXI, el ingeniero Chi Mak participó, con ayuda de familiares, en una operación para obtener y enviar a China información sobre tecnología naval estadounidense, mientras que el empresario Su Bin colaboró con militares chinos en la obtención de secretos aeronáuticos mediante ataques informáticos.

Seguridad económica y tecnologías críticas, hoy

En junio de 2023, la Comisión Europea presentó una Estrategia Europea de Seguridad Económica que identificaba la seguridad tecnológica y las fugas tecnológicas como una de las cuatro grandes categorías de riesgos que debía afrontar la Unión Europea. En octubre de ese mismo año, la Comisión incluyó los semiconductores avanzados y la inteligencia artificial entre los cuatro ámbitos prioritarios para una evaluación de riesgos, atendiendo a su carácter facilitador y transformador, al riesgo de fusión entre usos civiles y militares y al riesgo de uso indebido para vulnerar los derechos humanos.

En Estados Unidos, la preocupación por proteger las capacidades tecnológicas estratégicas tampoco es nueva. Ya en 1988, la conocida como enmienda Exon-Florio otorgó al presidente la facultad de suspender o prohibir determinadas adquisiciones extranjeras de empresas estadounidenses cuando amenazaran con perjudicar la seguridad nacional. La medida respondió, entre otros factores, a la inquietud que suscitaba la adquisición de capacidades industriales y tecnológicas estadounidenses por inversores extranjeros.

Más recientemente, en abril de 2026, los senadores Jim Banks, republicano, y Elizabeth Warren, demócrata, promovieron la AI Overwatch Act, destinada a reforzar los controles sobre la exportación de los chips más avanzados para inteligencia artificial.

Las recientes informaciones sobre Nvidia han devuelto esta iniciativa a la palestra, hasta el punto de que el pasado 9 de noviembre ambos senadores mencionaron expresamente el caso para reclamar su aprobación y evitar que China pueda acceder a estos componentes por vías no autorizadas.

Proteger el conocimiento y a quienes lo manejan

Estas vías de acceso –y sustracción– de secretos científicos han evolucionado desde el punto tecnológico, sí, pero ¿qué otras enseñanzas podemos extraer del pasado? Más allá de los ciberataques, muchas operaciones de espionaje siguen aprovechando el acceso privilegiado a información, las relaciones personales y los vínculos de confianza.

Esta dimensión humana merece también una mayor atención en las políticas de seguridad económica y tecnológica. La formación en inteligencia y contrainteligencia puede contribuir a que los responsables de empresas estratégicas, proyectos de investigación y tecnologías críticas reconozcan posibles intentos de espionaje, infiltración o influencia a través de relaciones personales y profesionales. A ello se suma la importancia de contar con mecanismos de prevención, asesoramiento y comunicación que faciliten la identificación temprana de estas amenazas, antes de que comprometan información o decisiones estratégicas.

Pero la historia también advierte de los riesgos de adoptar medidas excesivamente restrictivas. La cooperación internacional, las relaciones comerciales y personales, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre disciplinas han sido fundamentales para el progreso científico y tecnológico. El desafío no consiste en levantar barreras ni convertir estos vínculos en motivo de sospecha permanente. La clave está en identificar riesgos concretos y proteger los conocimientos estratégicos sin alimentar una cultura de desconfianza que termine perjudicando la colaboración y el intercambio de ideas.

Al fin y al cabo, los grandes avances científicos y tecnológicos difícilmente se producen a puerta cerrada. Mantenerlas abiertas exige, eso sí, conocer los riesgos y saber cómo prevenirlos.

Artículo publicado originalmente en The Conversation