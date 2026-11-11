GTA 6 en Colombia: cuándo sale, cuánto cuesta y en qué consolas se puede jugar

Sin duda, el lanzamiento de Grand Theft Auto (GTA) VI, se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados por los amantes a los videojuegos. Después de varios años de expectativa y adelantos publicados por Rockstar Games, la nueva entrega de la popular franquicia trae novedades en sus escenarios, personajes y mecánicas.

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¿Cuándo es el lanzamiento de GTA 6?

La fecha oficial de estreno de GTA 6 será desde la medianoche del jueves 19 de noviembre de 2026. A partir de ese momento, podrán explorar Vice City y descubrir la nueva historia de la franquicia, protagonizada por Jason y Lucia, siempre que cuenten con una de las consolas compatibles y hayan adquirido el juego.

La precarga digital comenzó el pasado 10 de noviembre, por lo que quienes adquieran el videojuego en este formato podrán descargar e instalar anticipadamente sus archivos. De esta manera, tendrán el título listo para comenzar a jugar tan pronto como Rockstar Games habilite su lanzamiento oficial, evitando así largas esperas el día del estreno.

Los jugadores de PC podrían disfrutar la nueva entrega sin esperar años después de las consolas. Foto: Rockstar Games

¿Cuánto cuesta GTA 6?

Según tiendas oficiales como Gameplay o Sony Colombia, la edición estándar ronda los $359.900 a $369.900 COP, mientras que la Ultimate Edition alcanza los 424.900 pesos. Por su parte, quienes compren la versión estándar podrán adquirir posteriormente la actualización a la edición superior por 85.000 pesos adicionales.

Es importante tener en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo de la tasa de cambio, los impuestos aplicables y las condiciones de cada plataforma. Por esa razón, antes de realizar la compra, los usuarios deberán revisar el valor definitivo que aparece en la tienda digital de su consola.

¿En qué consolas se puede jugar GTA 6?

GTA 6 estará disponible exclusivamente para las consolas de actual generación: PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Ante este panorama, Rockstar Games dejó por fuera a dispositivos de generaciones anteriores, como PlayStation 4 y Xbox One, por lo que sus usuarios no podrán disfrutar de esta nueva entrega en dichos equipos.

En cuanto al espacio de almacenamiento, la compañía todavía no ha confirmado el peso definitivo del videojuego. Sin embargo, algunas estimaciones de analistas de la industria apuntan a que la instalación inicial podría ocupar entre 100 y 130 GB, aunque esta cifra podría aumentar hasta los 200 GB al incluir actualizaciones y contenido adicional.