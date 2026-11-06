Pilas si quiere descargar GTA 6 gratis y antes de su lanzamiento: esta es la trampa que esconde una peligrosa estafa

El avance de la tecnología también ha sido aprovechado por los ciberdelincuentes, quienes utilizan estrategias cada vez más sofisticadas para cometer estafas y fraudes. Esta situación ha ganado relevancia en los últimos años, debido a la aparición de herramientas digitales que facilitan el robo ilegal de datos personales y financieros.

Después de 13 años de espera, GTA VI ya tiene fecha de lanzamiento: esto es lo que deben saber los fanáticos

Una de las novedades más recientes que están siendo aprovechadas por los estafadores está relacionada con el lanzamiento de Grand Theft Auto (GTA) VI, previsto para el 19 de noviembre. La expectativa por la llegada del videojuego estaría siendo utilizada para difundir falsas descargas anticipadas, promover engaños relacionados con criptomonedas y distribuir malware diseñados para robar contraseñas.

Frente a este panorama, Rockstar Games no ha confirmado el lanzamiento de una versión beta pública ni ha habilitado el acceso anticipado a GTA 6. Por esta razón, “cualquier enlace, mensaje o anuncio anticipado a ha de tratarse como un engaño”, advirtió Chris Mawson, fundador de Power Up Gaming.

La esperada entrega de Grand Theft Auto suma incentivos para sus primeros compradores. Foto: X - @RockstarGames

El experto también compartió una serie de recomendaciones para que los usuarios eviten ser víctimas de engaños durante la espera del lanzamiento oficial del videojuego.

“Muchos estafadores pueden usar gráficos generados con Inteligencia Artificial (IA) y el estilo de Vice City para crear sitios web fraudulentos convincentes y de aspecto premium, con el objetivo de explotar la ansiedad de los gamers por el miedo a perderse algo”, precisó.

Además, el Mawson agregó que “no hay una demo oficial” y que “cualquier archivo descargado es en realidad un programa de robo de información que puede acceder a las contraseñas guardadas, las cookies del navegador y otra información sensible”.

Así se aprovechan los hackers de los videojuegos online para robar dinero y contraseñas. Foto: Getty Images

Otra modalidad de fraude utiliza supuestas ediciones de GTA 6 que prometen acceso exclusivo a cambio de pagos en criptomonedas o mediante una membresía digital VIP. También se han identificado páginas que solicitan conectar billeteras virtuales para descargar el videojuego, aunque dicha versión no está disponible fuera de los sistemas internos de Rockstar.

Debido a que GTA 6 estará disponible inicialmente para consolas PS5 y Xbox Series X/S, los estafadores están utilizando el interés de los usuarios de PC y dispositivos móviles para promocionar supuestas versiones del videojuego.

Según advirtió Mawson, anuncios identificados con nombres como ‘GTA 6 PC Build’ o ‘GTA 6 Mobile Beta’ son “claramente una estafa”. A esto se suman archivos de instalación falsos que esconden componentes DLL, diseñados para introducir programas maliciosos en los equipos sin que los usuarios lo adviertan.

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Otra de las modalidades identificadas consiste en la creación de páginas falsas de inicio de sesión que imitan casi a la perfección el portal Rockstar Social Club. Estas plataformas fraudulentas buscan engañar a los jugadores para obtener sus credenciales y acceder de manera ilegal a sus cuentas.

Ante este riesgo, Chris Mawson aconseja comprobar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar cualquier contraseña o dato personal. Además, recuerda que GTA 6 únicamente debe adquirirse a través de los canales y plataformas oficiales de distribución, por lo que se recomienda desconfiar de ofertas y enlaces externos que prometan acceso al videojuego.