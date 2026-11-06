¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial el mundo laboral? Esto encontró un estudio de Microsoft

El rápido avance de la tecnología ha convertido a la inteligencia artificial en una de las innovaciones con mayor impacto en los últimos años. Su incorporación a distintas actividades ha transformado la manera en que las personas realizan numerosas tareas cotidianas, muchas de las cuales ahora pueden ejecutarse de forma automatizada.

Este sería el cargo que ocuparía Dan Driscoll, exsecretario del Ejército de Estados Unidos, en OpenAI

Este panorama ha despertado inquietudes sobre el futuro del trabajo y la posibilidad de que, con el paso del tiempo, estas herramientas lleguen a reemplazar a los seres humanos en determinadas funciones.

Frente a este escenario, varios líderes empresariales han compartido sus perspectivas sobre lo que podría ocurrir en los próximos años. Entre ellos se encuentran Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos. A esta conversación se sumó Satya Nadella, CEO de Microsoft, quien, durante una entrevista en el pódcast de Dwarkesh Patel, cuestionó las expectativas exageradas que existen alrededor de la IA.

Según señaló, las empresas tecnológicas deberían concentrarse menos en anunciar supuestos avances revolucionarios y más en demostrar resultados concretos.

En medio de este debate, un estudio realizado por investigadores de la compañía analizó 200.000 conversaciones anonimizadas entre usuarios y Bing Copilot, el asistente de IA de acceso público de la compañía. El objetivo era identificar para qué actividades recurren las personas a estas herramientas y qué tan efectivas pueden ser en el desarrollo de determinadas funciones.

Imagen de referencia de persona trabajando desde el PC. Foto: Getty Images

Entre los principales hallazgos, los expertos encontraron que los usuarios emplean la IA, sobre todo, para buscar información y elaborar textos. Por su parte, las actividades que estos sistemas realizan con mayor frecuencia están relacionadas con proporcionar datos, ofrecer asistencia, redactar contenidos, enseñar y brindar asesoramiento.

A partir de estas observaciones, el equipo desarrolló un indicador para evaluar qué tan aplicables son las capacidades de la IA en diferentes ocupaciones. Para ello, tuvo en cuenta tanto el nivel de éxito de estas herramientas al ejecutar determinadas actividades como el alcance de su posible impacto en cada profesión.

Los resultados ubicaron a los trabajos relacionados con la informática, las matemáticas y el apoyo administrativo entre los que tienen mayor exposición a estas tecnologías. También aparecen las actividades comerciales y de ventas, debido a que muchas de sus funciones implican transmitir información, comunicarse con otras personas y brindar orientación.

Imagen de referencia de la evolución de la IA en el ámbito laboral. Foto: Getty Images

No obstante, tiempo después, Microsoft aclaró que estos resultados no significan que la inteligencia artificial vaya a eliminar puestos de trabajo o sustituir profesiones completas. La capacidad de un sistema para desarrollar algunas actividades no implica que pueda asumir todas las responsabilidades de un trabajador.

En muchos casos, los oficios también exigen experiencia, criterio, habilidades interpersonales y capacidad para tomar decisiones bajo consideraciones éticas.

La compañía también reconoció algunas limitaciones de la investigación. El análisis se basó en conversaciones anónimas de Bing Copilot realizadas entre enero y septiembre de 2024, además de utilizar la clasificación ocupacional O*NET.

Asimismo, se concentró exclusivamente en el uso de chatbots, por lo que no contempla el alcance de otras herramientas de IA ni permite establecer si las consultas de los usuarios estaban relacionadas con asuntos laborales o personales.

Imagen de referencia de cómo se aplica la AI en las profesiones. Foto: Getty Images

Por esta razón, Microsoft considera que todavía hacen falta más investigaciones para determinar cómo evolucionará el mercado laboral a medida que estas tecnologías se incorporen a diferentes sectores.

Por ahora, el estudio plantea que sus capacidades deben entenderse como un complemento del trabajo humano y no necesariamente como una señal de que las personas serán reemplazadas por completo.