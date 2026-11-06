Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hicieron confesión sobre su luna de miel que le daría un giro a su hogar

La creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno protagonizaron una de las bodas más esperadas del año. El pasado 29 de octubre, la pareja dio el esperado sí en la imponente Catedral de Sal de Zipaquirá.

Posteriormente, compartieron esta importante fecha con sus seres queridos, amigos, colegas y, por supuesto, con sus dos hijos, Máximo y Domenic, quienes también fueron protagonistas de esta emotiva celebración.

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Aunque muchos de sus seguidores pensaron que su luna de miel comenzaría inmediatamente después de su matrimonio, la verdad es que cada uno continúo con sus compromisos laborales. Sin embargo, la espera para disfrutar de este viaje tan especial no fue demasiado larga, pues los recién casados ya emprendieron su escapada romántica y no ocultaron su emoción mientras viajaban hacia el destino soñado para celebrar esta nueva etapa de su relación.

“¡Vamos para Madrid!”, reveló Luisa Fernanda W a través de sus historias de Instagram en la tarde del jueves 5 de noviembre.

Por su parte, Pipe Bueno aprovechó la ocasión para acercarse a sus seguidores y hacerlos partícipes de una importante decisión relacionada con el futuro de su familia. A través de sus redes sociales, el cantante activó una encuesta con la que buscó conocer la opinión de sus fanáticos, luego de que él y Luisa Fernanda W compartieran una inesperada confesión sobre su luna de miel.

“Comenzó nuestra luna de miel... será que hacemos la niña o qué”, escribió el intérprete de Cupido Falló.

Publicaciones de Pipe Bueno Foto: Instagram @pipebueno

Posteriormente, Pipe Bueno compartió un video junto a Luisa Fernanda W en el que mostró la comodidad de su vuelo y comentó: “Hay que hacer el amor y no la guerra”, a lo que la influenciadora respondió: “Obvio y por qué no la niña”, despertando la curiosidad de sus seguidores sobre sus planes de convertirse nuevamente en padres.

Antes de su matrimonio, la pareja se convirtió en centro de atención por las revelaciones que hizo el cantante sobre las adicciones que enfrentó y la difícil crisis que esta situación causó en su hogar.

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No obstante, pese al amplio debate que generaron sus declaraciones en redes sociales, ambos decidieron seguir adelante con su relación, reafirmar su amor y dar el importante paso de llegar juntos al altar.

Además, Pipe Bueno ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de volver a ser padre y, con su reciente publicación junto a Luisa Fernanda W, los dos dejaron entrever que les haría mucha ilusión ampliar su familia, especialmente, tener una niña.