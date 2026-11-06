Murió reconocido actor de ‘Dr. House’ y ‘Bones’; su esposa confirmó la noticia con doloroso mensaje de despedida

Candice Tab Porter, esposa del famoso actor y productor británico Charles Frederik Porter, conocido por su participación en series como Dr. House y Bones, hizo estremecer el corazón de sus admiradores tras confirmar su muerte con doloroso mensaje de despedida.

La mujer compartió su sentida dedicatoria a través de su cuenta de Instagram, donde señaló que el actor murió el pasado 2 de noviembre, luego de luchar durante un largo tiempo contra delicada enfermedad.

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“Con el corazón muy apesadumbrado, quería compartir el fallecimiento de mi esposo, Charles Frederick Porter”, escribió Tab Porter.

Cuál era la enfermedad que enfrentaba Charles Frederik Porter

Según información difundida por diferentes medios internacionales, entre ellos las revistas People y ¡Hola!, el reconocido actor, de 47 años, llevaba un largo tiempo enfrentando el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y que se convirtió en una de las batallas de salud más difíciles de sus últimos años.

En su mensaje de despedida, Candice recordó con cariño y agradecimiento la relación que sostuvieron por más de una década: “Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que tuvimos juntos y realmente creer que Dios nos trajo el uno al otro por una razón”.

Además, la mujer destacó la fortaleza con la que su esposo enfrentó la difícil enfermedad que padecía, dejando claro que, pese al diagnóstico, el actor procuró aprovechar al máximo sus últimos días, disfrutar de cada momento junto a sus seres queridos y mantener una actitud positiva frente a las circunstancias que atravesaba. “Nunca se quejó de su batalla, siempre dijo que es parte de nuestro viaje”, afirmó.

Asimismo, se refirió a las dos hijas que tuvieron juntos: Layla Rose, de 9 años y Juliette Jasmine, de 6. “Estoy eternamente agradecida de que nuestras chicas hayan pasado sus primeros años siendo criadas por un verdadero héroe. Y aunque nuestro tiempo juntos como familia fue corto, el amor, la sabiduría, la fuerza y el impacto que tuvo en sus vidas serán eternos y los llevaremos para siempre”.

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Producciones que hicieron parte de su trayectoria

Aparte de su participación en las series Dr. House y Bones, Charles Frederik Porter logró gozar de una exitosa carrera que lo llevó a actuar en otras producciones como The Parkers o Close to Home, Nailed y Matar o morir.

Adicionalmente, el actor fundó Black Bench Productions, una compañía dedicada a fomentar el cine independiente y, como productor, su propuesta más reciente fue Finding Faith, de 2025, protagonizada por Paula Patton, Loretta Devine y Keith David.