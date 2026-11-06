¿Buenas o malas noticias? Estos signos del zodiaco podrían recibir anuncios inesperados en noviembre de 2026

No todos los anuncios inesperados están relacionados con situaciones negativas o momentos difíciles. En ocasiones, una sorpresa puede convertirse en una oportunidad, abrir nuevas puertas o traer respuestas que se estaban esperando desde hace tiempo.
Por esta razón, el Horóscopo Negro dio a conocer cuáles son los signos del zodiaco que podrían recibir una noticia que no esperaban durante noviembre de 2026.
De acuerdo con las predicciones, estos anuncios podrían estar relacionados con confesiones que causan gran asombro, propuestas que aparecen cuando menos se esperan o decisiones importantes que pueden llegar a replantear ciertos proyectos.
Estos signos podrían recibir una noticia que no esperaban
Géminis
Los astros visualizan una propuesta que podría implicar cambiar de ciudad, hacer maletas o darle un giro a algunos planes. También existe la posibilidad de que se haga realidad algo que durante todo el año se creyó imposible de alcanzar.
Sagitario
Para este signo se prevé una confesión que causará bastante sorpresa porque podría venir de alguien con quien se creía que nada estaba oculto. En las relaciones de amistad o sentimentales podrían presentarse algunos cambios.
Escorpio
Este mes puede llegar una respuesta sobre un tema que ya se había olvidado. Sin embargo, esto puede representar una excelente noticia para llevar a cabo algún proyecto. También se acercan conversaciones pendientes que resuelven dudas importantes.
Tauro
Alguien importante podría llevar semanas preparando una propuesta. Puede ser la pareja que quiera dar un paso que no se esperaba tan pronto o un amigo que espera despertar felicidad. Si la noticia genera ilusión no hay que disimularlo.
Leo
Si llega una llamada, incluso de un número desconocido, las predicciones del Horóscopo Negro aconsejan contestar. Podría llegar una oferta de trabajo o para realizar algún proyecto interesante.
Acuario
Llega una invitación que podría cambiar por completo los planes. Además, esta propuesta estaría tan clara que tendría día, hora y hasta reserva. Se activa el terreno romántico y Urano puede traer un giro que no se había contemplado.
Libra
Puede que llegue una noticia que se llevaba varios meses esperando, una invitación especial, una confirmación importante o una respuesta que devuelve las ganas de organizar algo bonito. La noticia podría llegar acompañada de un “perdona por tardar tanto, pero quería hacerlo bien”.