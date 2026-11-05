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Cuidado, Sagitario y Aries: la clara advertencia del horóscopo de Walter Mercado para este 6 de noviembre

Las predicciones astrológicas del viernes 6 de noviembre por Las Estrellas de Walter Mercado.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

5 de noviembre de 2026 a las 10:41 p. m.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

A través de Las Estrellas de Walter Mercado, se dieron a conocer las predicciones astrológicas correspondientes a este 26 de octubre, acompañadas de los números de la suerte para cada uno de los doce signos zodiacales.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Para los signos regidos por el elemento fuego, la jornada del jueves plantea llamados a la introspección, el control del entorno afectivo y la corrección de errores pasados.

  • Aries (20 de marzo - 18 de abril): La predicción señala la necesidad de organizar la vida personal y dedicar tiempo al autocuidado antes de buscar la satisfacción externa. Se recomienda cautela en las decisiones de pareja y no tomar determinaciones precipitadas en el ámbito sentimental. Números de suerte: 43, 8, 19.
  • Leo (22 de julio - 21 de agosto): El enfoque estará en la búsqueda de paz y sanación en los vínculos afectivos. Se aconseja no insistir en situaciones desfavorables y mantener la serenidad ante la eventual revelación de información oculta. Números de suerte: 10, 50, 41.
  • Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): El mensaje hace énfasis en la gratitud y la capacidad de aceptar correcciones a tiempo para evitar conflictos en las relaciones interpersonales. Se sugiere defender los puntos de vista con justicia y sin arrogancia. Números de suerte: 16, 4, 20.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro
Signo del horóscopo Tauro en los doce zodíacos con estrellas y galaxias. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las proyecciones para los signos de tierra están marcadas por la liberación de cargas pasadas, la autodeterminación en proyectos personales y el desarrollo del potencial individual.

  • Tauro (19 de abril - 19 de mayo): Se pronostica el cierre de ciclos o relaciones sentimentales complejas, dando paso a una etapa de alivio emocional. La recomendación astral sugiere aperturas a cambios de ambiente o viajes. Números de suerte: 18, 11, 27.
  • Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Se insta a mantener la independencia ante las opiniones de terceros y a perseverar en proyectos en curso. La lectura anticipa noticias positivas en el plano moral y financiero. Números de suerte: 9, 47, 34.
  • Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): La recomendación central invita a evitar la procrastinación y enfocar la energía en la superación personal y la confianza en las propias capacidades. Números de suerte: 42, 19, 6.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Aries, Leo, Libra y Acuario verán una suerte transformada en trabajo y emociones.
Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto

Para el elemento aire, las predicciones enfatizan el valor de la comunicación familiar, la fortaleza mental ante las adversidades y la adaptación frente a imprevistos.

  • Géminis (20 de mayo - 19 de junio): El llamado es a compartir experiencias con los seres queridos y fortalecer el diálogo familiar en lugar de asumir las dificultades de manera aislada. Números de suerte: 27, 8, 11.
  • Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): Se destaca la necesidad de mantener la firmeza emocional y la perseverancia frente a posibles oposiciones o malentendidos generados en el entorno. Números de suerte: 11, 30, 13.
  • Acuario (19 de enero - 17 de febrero): Se proyectan cambios de planes inesperados que requerirán fortaleza y una actitud positiva para transformar los obstáculos en experiencias de aprendizaje. Números de suerte: 31, 50, 3.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Escorpio
Escorpio Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, los signos de agua reciben orientaciones centradas en la paciencia dentro del hogar, la intuición en los negocios y el manejo adecuado de las discusiones en el área laboral.

  • Cáncer (20 de junio - 21 de julio): Se aconseja cultivar la paciencia y evitar el distanciamiento provocado por fallas en la comunicación con la pareja. Números de suerte: 12, 10, 45.
  • Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre): La lectura indica avances positivos en el ámbito profesional y financiero, acompañados de una mayor correspondencia en las relaciones afectivas. Números de suerte: 5, 1, 33.
  • Piscis (18 de febrero - 19 de marzo): La sugerencia principal es mantener la prudencia verbal y evitar discusiones o tensiones, con especial atención en el entorno de trabajo y la dinámica familiar. Números de suerte: 39, 4, 15.