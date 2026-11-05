Taliana Vargas reaccionó a importante paso de Ana Lucía Pineda, primera dama, y dejó mensaje: “Impecable y transparente”

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, compartió a través de sus perfiles personales y de las redes sociales de su fundación, Colombia Luz y Sonrisas, los primeros avances de una iniciativa para recuperar las viviendas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Primera dama, Ana Lucía Pineda, habló del Icetex e hizo un anuncio importante para ayudar a miles de jóvenes

La esposa del presidente Abelardo De La Espriella publicó fotografías y videos de las visitas que realizó junto a su equipo a algunas de las familias que perdieron sus hogares o sufrieron daños en sus viviendas durante la emergencia. Las primeras actividades se desarrollaron en el departamento de Risaralda, puntualmente en el municipio de Dosquebradas, donde comenzaron el acompañamiento a una familia damnificada.

No obstante, la fundación subió imágenes de cómo avanzaba la reconstrucción de Cali, donde hubo graves daños en las estructuras y viviendas de la población vallecaucana.

La primera dama compartió un sentido mensaje, agradeciendo las colaboraciones y ayudas para hacer posible este renacer de la zona, la cual terminó bastante afectada en edificios escolares y hogares.

“Cada colegio y cada centro de salud que se recupera significa que niñas, niños, jóvenes y familias de Cali vuelven a tener un lugar seguro para aprender y ser atendidos. Junto a @fundacionsolidaridadxcol hicimos un recorrido técnico por las instituciones priorizadas tras el sismo. Allí revisamos los daños y definimos las intervenciones que permitirán entregarle a la ciudad espacios más seguros, modernos y preparados para el futuro”, se lee en el post.

“Agradecemos a la Fundación Solidaridad por Colombia, Fundación Vida Raquel K. Gilinski y a las empresas del sector privado que respondieron con generosidad. Su compromiso hace posible esta reconstrucción”, agregó.

No obstante, Taliana Vargas aprovechó para enviar un mensaje a Ana Lucía Pineda, enmarcando que entendía cómo eran los procesos de reconstrucción, esperando que los resultados fueran excelentes.

La esposa de Alejandro Eder puntualizó que pronto se veían, precisamente por los proyectos que venían para ayudar a los damnificados.

“Ana Lu, me consta el trabajo impecable y trasparente que has realizado. Los tiempos son los tiempos normales de un proceso de reconstrucción. Acá seguimos trabajando para que todo se dé con excelencia. Pronto nos vemos”, escribió.