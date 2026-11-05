Pipe Bueno y Luisa Fernanda W protagonizaron una de las bodas más esperadas y comentadas del año en la farándula colombiana. La pareja llegó al altar el pasado 29 de octubre, en una celebración que despertó gran expectativa entre sus seguidores.

En la ceremonia estuvieron presentes reconocidas figuras de la farándula, artistas de la industria musical y creadores de contenido digital, quienes compartieron diferentes momentos de la celebración en sus respectivas redes sociales.

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Sin embargo, en medio del festejo, hubo un detalle que llamó la atención de algunos usuarios y fue la ausencia de Jessi Uribe y Paola Jara, dos grandes amigos y colegas de Pipe Bueno, con quienes ha compartido diferentes experiencias a lo largo de su trayectoria musical.

Por esta razón, en una recientemente dinámica de preguntas y respuestas que activó Jessi Uribe desde su cuenta oficial de Instagram, sus seguidores aprovecharon la oportunidad para cuestionarlo sobre la razón que les impidió asistir al matrimonio de Pipe y Luisa.

Allí, el intérprete de Dulce pecado expresó que sintió pesar por no haber podido acompañar a su colega en una fecha tan especial. Sin embargo, aclaró que su ausencia se debió a compromisos laborales y a circunstancias ajenas a su voluntad que le impidieron estar presente.

“No pudimos estar porque estábamos trabajando. Pao y yo tuvimos un show juntos ese día, así que fue por eso”, dijo.

Por su parte, Jessi Uribe aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a la pareja, deseándoles prosperidad, felicidad y muchos éxitos en esta nueva etapa que comienzan tras darse el sí frente al altar.

“Qué felicidad por Pipe y por Luisa, que mi Dios me los bendiga siempre, a su familia, sus hijos, la relación”. agregó.

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De esta manera, el cantante de música popular dejó claro que su amistad permanece intacta, ya que ambos comprenden las responsabilidades y compromisos que hacen parte de sus vidas, más allá de que no haya podido acompañarlos en uno de los días más importantes de su relación junto a Paola Jara.

Por su parte, ni Pipe Bueno ni Luisa Fernanda W se han pronunciado al respecto, pues la pareja se ha mostrado feliz y agradecida no solo con quienes estuvieron presentes en su boda, que se llevó a cabo en la Catedral de Sal de Zipaquirá, sino también con quienes los llenaron de mensajes de felicitaciones y buenos deseos en esta nueva etapa de su vida a través de las plataformas digitales.