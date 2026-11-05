Aída Victoria preocupó al publicar fotos con su hijo y dejar un mensaje inquietante: “Nunca olviden que hemos sido felices”

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano causó preocupación en sus seguidores reciente mente luego de compartir una emotiva preocupación dedicada a su hijo Emiliano, en medio de las diferencias que ha tenido con el padre del niño. El mensaje, que fue publicado durante la noche del pasado miércoles 4 de noviembre, despertó preguntas y varias reacciones en redes sociales.

“Mi mundo está en caos”: el mensaje de Aída Victoria que sacudió las redes en medio del conflicto con ‘El Agropecuario’

La barranquillera atraviesa días complicados y recientemente decidió hablar sobre si situación emocional. A través de historias en su cuenta oficial de Instagram, se mostró llorando y confesó que no han sido momentos fáciles, razón por la que había estado ausente en las redes.

Según explicó, los problemas relacionados con Juan David Tejada, su expareja y padre del bebé, le han provocado ansiedad y han afectado su tranquilidad.

La situación se ha vuelto tema de conversación de muchos luego de que él publicada varios comunicados asegurando que desconoce el paradero del niño y que no tiene información sobre él.

Publicaciones de Aída Victoria Merlano Foto: Instagram @aidavictoriam

En medio de este panorama, Aída Victoria publicó un carrusel de fotos y videos junto a su hijo, quien ha crecido notablemente y llamó la atención de los internautas por su apariencia, ya que ella no lo mostraba mucho desde que estaba más bebé.

Sin embargo, más allá de las imágenes, fue la descripción con la que acompañó el post la que encendió las alarmas de sus seguidores.

“Darte vida a ti, me dio vida a mí. Eres mi fuerza, mi razón de ser; y si el internet nunca olvida, que nunca olviden que hemos sido felices cada día de nuestra vida juntos”, escribió en el post.

Estas palabras de la influencer fueron interpretadas por algunas personas como una expresión de amor, pero otros manifestaron inquietud por el tono de su mensaje. Incluso, se dieron comentarios de personas que se preguntaron si Merlano estaría enfrentando alguna situación que pudiera afectar su relación con Emiliano.

“Sentí el mensaje tan sentimental y con tanta tristeza, deseo que toda tormenta que estés atravesando pase, que puedas vivir libre, feliz y en paz con tu amado hijo”; “Siento que el agropecuario nos está jodiendo a la niña”; “Esta publicación tiene una energía fuerte como de despedida. Dios permita siempre estés con tu hijo, solo Dios tiene el controla absoluto”, se lee en el post.

Otro de los comentarios que reforzó la idea de que algo sucede, fue el de Diego Camacho, mejor amigo de la influencer, que la ha defendido cada que hay problemas. “Internet jamás olvidará todo lo que has hecho por Emi, y yo me encargaré de que, cuando sea grande, sepa lo valiente, fuerte y admirable que ha sido su mamá. Que nunca olvide cuánto lo has amado y todo lo que has hecho por verlo feliz”, escribió.

Diego Camacho, mejor amigo de Aída Victoria Merlano, dejó particular mensaje en post de la influencer. Foto: Instagram: @aidavictoriam

Otra de las teorías que tienen algunos de los internautas es que algo puede estar pasando también con los temas legales que ella tiene por el caso de su madre, y por eso mencionan que tendría que alejarse de su hijo. Sin embargo, Aída Victoria más allá de este post y de afirmar que no ha pasado buenos días, no ha confirmado que algo de este talante realmente esté sucediendo.