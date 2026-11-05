Ciberataque golpea la plataforma de Pico y Placa Solidario en Bogotá: Alcaldía revela detalles de lo ocurrido

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre un reciente ataque de seguridad informática en el que fue afectada la plataforma del Pico y Placa Solidario.

¿Cómo saber si le están cobrando de más por parquear en Bogotá? Así puede saber si la tarifa es justa en 2026

Según los más recientes reportes de la entidad, se registró un incidente en la página web, por lo que se activaron los protocolos de seguridad para contener el hecho.

El distrito informa que el hecho ya fue detectado y atendido; sin embargo, los equipos técnicos llevan a cabo una evaluación para verificar el alcance de los daños provocados por el incidente.

Las afectaciones provocadas por el ciberataque se presentaron solamente en la página del Pico y Placa Solidario. Si se registra algún caso similar al registrado por la entidad, se les informará a los usuarios para que impidan posibles afectaciones.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que a día de hoy se puede continuar realizando el trámite de pico y placa solidario. No obstante, el Distrito informa sobre las siguientes recomendaciones que deben seguir los ciudadanos para evitar posibles riesgos:

Si durante el proceso del trámite el usuario es redireccionado a páginas fuera de las terminadas en .gov.co , se aconseja no seguir con el proceso ni hacer ningún pago. Siempre se debe verificar la correcta escritura, ortografía y que no cuente con caracteres especiales.

, se aconseja no seguir con el proceso ni hacer ningún pago. Siempre se debe verificar la correcta escritura, ortografía y que no cuente con caracteres especiales. Durante cualquiera de los trámites que se realicen a través de la página www.movilidadbogota.gov.co , se aconseja verificar siempre la URL al momento de suministrar alguna información personal.

, se aconseja verificar siempre la URL al momento de suministrar alguna información personal. Evitar utilizar enlaces recibidos a través de mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería que no hayan sido publicados por canales oficiales.

¿Cuánto vale el Pico y Placa Solidario en Bogotá?

El permiso del pico y placa solidario se consigue a través de una tarifa específica, la cual está basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el año 2026 está fijado en un 5,1 %.

El permiso del Pico y Placa Solidario se puede solicitar por un día, un mes o seis meses, con tarifas que varían según la duración. Foto: Alcaldía de Bogotá

Según el tiempo que el conductor necesite para el permiso, el precio para pagar el pico y placa solidario varía. Durante este año, los costos son los siguientes:

Permiso por 1 día: $ 70.294.

Permiso por 1 mes: $ 561.808.

Permiso por 6 meses: $2.809.311.

Para solicitar el Pico y Placa Solidario, el ciudadano solamente puede hacerlo por medio de los puntos oficiales de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en donde es sumamente importante precisar si el permiso es para una persona natural o jurídica.