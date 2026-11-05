Jerome Sanabria reaccionó a ‘reclamo’ de María Fernanda Carrascal a Daniel Briceño: “Dice que no está enamorada”

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño y la congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal protagonizaron un intercambio de declaraciones que generó comentarios en redes sociales. La controversia surgió después de que circulara un video en el que Carrascal cuestiona a su colega porque, según le reclama, no la mira a los ojos cuando ella interviene en los debates.

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El episodio fue abordado por Briceño durante una entrevista en El Debate de SEMANA, donde explicó cómo maneja sus relaciones con los demás integrantes del Congreso y respondió a los señalamientos de la parlamentaria.

“Yo simplemente tengo un trato muy respetuoso con todos mis compañeros aquí en el Congreso de la República, incluso los compañeros de oposición. Yo trato de dar debates de fondo”, afirmó el representante.

Sus declaraciones se conocieron en medio de la discusión sobre las formas de interacción entre los legisladores durante las sesiones y el tono que caracteriza los debates en el Congreso.

Ante este clip que se difundió en redes sociales, Jerome Sanabria decidió reaccionar al respecto en su cuenta oficial de X, donde expuso su pensar ante una imagen que ubicó la congresista.

“Y Mafe Carrascal lo acaba de volver a hacer”, escribió en el post, donde arrancó un mensaje sobre lo que pasaba con la integrante del Pacto Histórico y Daniel Briceño.

“Dice que no está enamorada de Daniel Briceño, pero no hace sino hablar de él y otra vez le pide que la mire a los ojos. Y esta vez salimos en la portada”, agregó en la publicación de X.

Este comentario se dio en medio de las reacciones que salieron a flote por los comportamientos de la congresista, quien ha sido foco de miradas por su palabras en debates y plenarias.

Por el momento, Carrascal no ha respondido a Jerome Sanabria ni a la polémica en redes.