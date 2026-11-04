Daniel Briceño respondió a los reclamos de María Fernanda Carrascal: “Yo siempre miro a los ojos”

Daniel Briceño, representante a la Cámara por Bogotá, y María Fernanda Carrascal, congresista por el Pacto Histórico, quedaron en el centro de la atención política luego de la difusión de un video en el que Carrascal le recrimina al legislador no sostenerle la mirada durante sus intervenciones.

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Al ser consultado sobre el episodio en el espacio periodístico El Debate de SEMANA, Briceño defendió su conducta en el recinto legislativo a través de sus propias palabras: “Yo simplemente tengo un trato muy respetuoso con todos mis compañeros aquí en el Congreso de la República, incluso los compañeros de oposición. Yo trato de dar debates de fondo”. Daniel Briceño y María Fernanda Carrascal protagonizan un cruce de declaraciones por el estilo de debate en el Congreso.

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Respecto a la acusación puntual sobre su comportamiento visual y los gestos en la plenaria, el congresista opositor argumentó: “Yo siempre miro a los ojos a mis colegas, siempre miro a los ojos cuando hablo, porque pues siempre hablo por la verdad, pero pues ella quiere que uno le preste atención a todo y cada uno de los actos que quiere generar o actos que quiere montar en el Congreso, cosa a la que no me voy a prestar”.

Asimismo, al responder sobre las afirmaciones de Carrascal respecto al presunto uso de redes cibernéticas para incidir en las plataformas digitales, Briceño manifestó: “Ella dice que yo tengo unos bots y unas máquinas internacionales que están vendiendo la narrativa de que ella está enamorada de mí (…) Pero esa es una de las narrativas que no la impongo yo, literalmente creo que ella por sus actos es la que recibe este tipo de comentarios en redes sociales”. El representante Daniel Briceño desmintió el uso de automatizaciones digitales contra la congresista María Fernanda Carrascal.

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Durante el programa, también se le cuestionó a Briceño sobre una entrevista previa fuera de la plenaria donde se refirió a Carrascal en términos estéticos.

Ante esto, el representante aclaró la diferencia de escenarios señalando: “Eso fue una entrevista X. Y si usted se da cuenta, Diego, estas entrevistas que le hacen a usted todo el tiempo, donde le preguntan cosas triviales de la vida, pues se hizo por fuera del recinto. Además, yo sí trato de que dentro del recinto, en donde se dan los debates, pues uno simplemente hable de los debates de fondo de las cosas”. Briceño precisó que sus comentarios de índole personal se dieron en un contexto informal fuera del recinto.

Finalmente, el legislador extendió su análisis al comportamiento general del sector gubernamental en el Congreso, afirmando: “Hay mucha gente del Pacto Histórico que trata, a través del show, de la descalificación y demás… están todo el tiempo confrontando y generando clips virales para redes sociales”.

Sobre esta dinámica de comunicación, concluyó señalando: “Es un escenario donde ellos buscan la confrontación permanente, la provocación. No hay otro instrumento que tengan para guardar vigencia. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia con un debate serio y no dejarnos atrapar de eso”.