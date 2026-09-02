El representante a la Cámara Daniel Briceño no dudó en responderle esta mañana del miércoles 2 de septiembre a la congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, luego de que lo llamara “básico e insulso”.

“Este hombre es de lo más básico e insulso. Los mismos lugares comunes. Daniel está patrocinado por grandes grupos económicos y financieros a los que verdaderamente les interesa que nada cambie. “Desde que tengo memoria siempre he trabajado en algo” porque tenía el privilegio de tener una mamá con restaurantes y un abuelo que le “enseñó a trabajar”, un comerciante, pero no dice que fue un pastor fundador de una iglesia cristiana. Otros mercaderes de la fe", dijo Carrascal en parte de su mensaje en X, luego de compartir en redes el perfil de Briceño, cuando este era concejal de Bogotá.

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Y concluyó Carrascal en su escrito en X: “Daniel no empezó del mismo partidor de otras personas; que provenga de clase media trabajadora no lo hace moralmente superior a nadie. La izquierda no ve el trabajo como un castigo; lo que no acepta es que al trabajador se le explote y eso, precisamente, es lo que no aceptan los sectores que impulsan a Daniel como un “caso de éxito”. Le crean premios ajustados a su medida, le financian programas de “opinión” para él y su pandilla, granjas de bots a su servicio y publicidad constante en grandes medios. En fin, un producto hecho a la medida de las necesidades de las grandes corporaciones”.

Tras lo anterior, Briceño le dio retuit a dicho mensaje de Carrascal y le dijo, inicialmente, que se sentía orgulloso de su mamá por ser madre cabeza de familia y de su abuelo, quien lo ayudó a salir adelante.

“Yo sí estoy orgulloso de mi mamá por ser madre cabeza de familia, una mujer ejemplar, y de mi abuelo, una figura que, a pesar de muchas necesidades, me sacó adelante. Si a eso le llaman ser insulso, lo soy”, le dijo puntualmente Briceño a Carrascal.

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Por último, Briceño le manifestó a su colega que sería incapaz de meterse con la vida y la familia de ella, a pesar de las diferencias políticas de ambos.

“Creo que la política saca muchas veces lo peor de muchas personas; yo sería incapaz de meterme con la vida y la familia de la representante Carrascal solo por contradecirla políticamente”, concluyó Briceño en su escrito en X, este miércoles 2 de septiembre.