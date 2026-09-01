Presidente Abelardo De La Espriella dio golpe contundente al Clan del Golfo en Antioquia

El presidente Abelardo De La Espriella anunció a través de un mensaje institucional el desarrollo de una operación militar ejecutada en el municipio de Zaragoza, en el bajo Cauca antioqueño.

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Durante el procedimiento, uniformados del Ejército Nacional lograron neutralizar a varios integrantes de la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, perteneciente a la organización delictiva del Clan del Golfo.

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El balance del operativo oficial arrojó la captura de dos presuntos miembros de la estructura armada, la entrega voluntaria de un integrante que se sometió a la justicia y la recuperación de un menor de edad que se encontraba en las filas de la agrupación ilícita.

Detención de alias 80 y hallazgo de depósito ilegal

Entre los procesados presentados por las autoridades se destaca la detención de Alexander Romero Tano, conocido en el ámbito delictivo con el alias de 80.

Ejército incauta armamento y prendas de la Policía al Clan del Golfo en Zaragoza. Foto: Presidencia de Colombia

Las investigaciones castrenses establecieron que el capturado acumulaba más de 30 años de trayectoria criminal dentro de la organización y se desempeñaba como responsable de las comunicaciones y el almacenamiento de armamento.

En el marco de la misma maniobra táctica, los uniformados ubicaron un depósito ilegal y desmantelaron una central de comunicaciones.

En el sitio se incautaron ocho fusiles, dos pistolas y más de 1.300 cartuchos, además de 1.200 detonadores y 731 metros de cordón detonante destinados a la confección de explosivos.

Incautación de tecnología para drones y prendas institucionales

Las unidades militares confiscaron nueve granadas improvisadas diseñadas para ser lanzadas mediante dispositivos aéreos no tripulados (drones).

¡Contundente golpe al Clan del Golfo hoy en Antioquia!



En Zaragoza, nuestro Ejército Nacional golpeó a la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario del grupo narcoterrorista Clan del Golfo: 2 capturados, un sometido a la justicia y un menor recuperado.



Entre los capturados… pic.twitter.com/SnvdQ9HdyF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

Asimismo, en el depósito clandestino se hallaron 70 uniformes de tipo policial con logotipos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y abundante equipo de intendencia militar.

Sobre la continuidad de las operaciones ofensivas en la zona, el mandatario Abelardo De La Espriella declaró: “Seguimos a la ofensiva contra el Clan del Golfo. Les estamos quitando sus hombres, sus armas, sus explosivos y sus capacidades de comunicación”, enfatizando que no habrá refugio seguro para las estructuras armadas ilegales que intenten desestabilizar el territorio nacional.