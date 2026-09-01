Abelardo De La Espriella lanzó duro mensaje contra alcaldes y gobernadores: “Que ningún mandatario se alinee con los bandidos”

Una de las promesas que llevó a Abelardo De La Espriella a mover votantes por su candidatura a la Presidencia fue devolverle la seguridad a Colombia, luego de que, tras cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, una fracasada política de Paz Total y los grupos armados empezaran a moverse por el país sin ningún temor, recrudeciendo la violencia.

Inesperado intercambio de mensajes entre Abelardo De La Espriella y Alejandro Char llamó la atención en X: “Su decisión”

A poco menos de un mes de gestión, el ahora mandatario ya ha enviado varios mensajes a los grupos armados y también ha tomado decisiones con la Fuerza Pública para reanudar las labores de defensa y perseguir a los criminales de los distintos grupos subversivos.

En el más reciente consejo de Seguridad, realizado en Cúcuta tras un ataque terrorista perpetrado por el ELN, el mandatario, además de elevar su voz en contra de los criminales, dio un mensaje a los alcaldes y gobernadores.

Jhon, auxiliar de Policía de 18 años, permanece bajo atención médica tras resultar herido en el atentado contra la estación de Los Patios. Familiares y compañeros piden oraciones por su pronta recuperación. Foto: Composición Semana/ X @NotiCucuta75/

“Se acabó la asociación criminal: no vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos, porque los vamos a hacer pagar con total decisión”, sentenció.

Aseguró también que su iniciativa es liberar y fortalecer a este y los demás departamentos, ya sea por la razón o por la fuerza.

Abelardo De La Espriella aseguró que hubo “maniobras” para alterar las elecciones, incluso, con las “estructuras terroristas”

Aquí nadie se arreda ni se acobarda.



Vamos a combatir y a liberar a cada departamento de la violencia.



Se acabó la asociación criminal: no vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos, porque los vamos a hacer pagar con total decisión.



Este es un… pic.twitter.com/rwnvosF0pO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

Atentado Foto: Montaje realizado por El País con fotos de RRSS

“Si aquí están ganando es porque están asociados con el Gobierno, aquí se acabó esta asociación criminal, no vamos a permitir que mandatarios regionales y locales terminen alineados con estos bandidos. Con total decisión los vamos a enfrentar”, precisó.

El mandatario ha sido un fuerte crítico de una presunta asociación de criminales con el gobierno Petro. Tanto así que tras un día de su posesión, ordenó trasladar a otros reclusorios a cabecillas de bandas criminales que hicieron parte de la Paz Total de Petro.