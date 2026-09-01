Centro Democrático propone eliminar reposición de votos en consultas interpartidistas y populares: políticos deben asumir el gasto

En Colombia, el sistema electoral y de financiación estatal de elecciones contempla un mecanismo denominado como reposición de votos, el cual permite que, cuando un partido o figura política recoge cierto número de votos, el Estado le compense estos votos con una cifra monetaria por cada uno.

Esta es la reforma constitucional que acabaría la reposición de votos en Colombia; los $5.000 millones que recibirá Claudia López abrió el debate

Este reembolso parcial no significa un premio, sueldo o dinero de bolsillo, sino que constituye un pago para compensar los gastos legítimos en los que se incurrió durante una campaña electoral.

El proyecto argumenta que, ante la situación fiscal del país, los ejercicios internos de los partidos deberían ser financiados directamente por las colectividades. Foto: Liliana Rincón

Sin embargo, un nuevo proyecto radicado en el Congreso de la República buscaría ponerle un alto a este tipo de mecanismo en ciertos escenarios participativos.

La iniciativa fue propuesta por Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, quien aseguró que se debe hacer una modificación a la Constitución para que en el futuro toda participación de un partido político bajo la figura de consulta interna no tenga derecho a la reposición.

Reposición de votos: así funciona el sistema con el que el Estado financia las campañas electorales en Colombia

“Los ejercicios internos de los partidos tienen que tener la capacidad de ser financiados o definidos internamente por otras vías por los partidos políticos. Estamos, además, en un contexto de altísima presión fiscal en Colombia, hemos visto recientemente los anuncios del Gobierno nacional donde el déficit aumenta cada vez más y el endeudamiento es mayor”, señaló.

La propuesta busca revisar el alcance de la reposición de votos y establecer nuevas reglas para el uso de recursos públicos en procesos partidistas. Foto: Cortesía Congreso

De otro lado, Cadavid criticó el modelo de reposición que se ha utilizado hasta el momento, asegurando que no es posible que este mecanismo “se haya convertido en el apalancamiento financiero de sectores políticos”. Detalló que este no es un proyecto en contra de nadie, pero que se busca corregir el sistema electoral colombiano.

La iniciativa iría directo a la modificación del artículo 109 de la Constitución, que es el encargado de regular la financiación estatal de los partidos, movimientos políticos y campañas electorales, así como los límites a los gastos y aportes privados.