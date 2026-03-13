Elecciones 2026

Reposición de votos: así funciona el sistema con el que el Estado financia las campañas electorales en Colombia

Cada elección revive el debate sobre la financiación de la política en Colombia. Uno de los mecanismos clave es la reposición de votos, un modelo mediante el cual el Estado devuelve parte de los gastos de campaña según los resultados electorales. ¿Cómo funciona realmente el sistema?

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 5:36 p. m.
El Estado colombiano ha decidido desde hace muchos años contribuir a la financiación del funcionamiento de los partidos y de las campañas electorales.
El Estado colombiano ha decidido desde hace muchos años contribuir a la financiación del funcionamiento de los partidos y de las campañas electorales. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

La reposición de votos es uno de los mecanismos centrales del sistema electoral colombiano. A través de este modelo, el Estado devuelve a los partidos y candidatos una parte del dinero que gastaron en campaña, según la cantidad de votos que obtengan en las urnas. El objetivo es contribuir a la financiación de la política y evitar que la competencia electoral dependa exclusivamente del dinero privado.

“El Estado colombiano ha decidido desde hace muchos años contribuir a la financiación del funcionamiento de los partidos y de las campañas electorales”, explica el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives.

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Según señala, el sistema busca equilibrar la competencia electoral y reducir los riesgos de financiación irregular. “El objetivo de la financiación pública es generar un contexto de competencia más equilibrado, reducir las ventajas de las personas ricas y evitar que las campañas acudan a fuentes ilegales”, afirma.

Un sistema mixto

En Colombia, las campañas no se financian únicamente con recursos públicos. El modelo combina dinero estatal con aportes privados, aunque estos últimos están limitados por la ley. “La regla general es la reposición de votos obtenidos. Existen anticipos, pero estos se descuentan del valor de la reposición”, precisó Vives.

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El sistema tampoco funciona igual para todas las elecciones. Existe un régimen general para Congreso, gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, mientras que las elecciones presidenciales tienen un esquema especial que incluye aportes estatales no retornables además de la reposición.

¿Cuánto dinero se devuelve?

Uno de los aspectos clave del sistema es que el Estado nunca entrega más dinero del que realmente gastó una campaña. “La reposición solo cubre lo que el candidato gastó”, explica Vives.

Esto significa que si un candidato obtiene muchos votos pero gastó poco, solo recibirá ese monto. Y si gastó más dinero del que permite recuperar la fórmula de reposición, el Estado tampoco cubrirá la diferencia.

No es un subsidio

La reposición de votos suele volver al debate público en cada proceso electoral. En los últimos días, por ejemplo, el recién electo representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño (el congresista más votado del país en estas elecciones), mencionó el tema al señalar que impedir que algunos candidatos accedan a este mecanismo representaría un ahorro para el país, lo que reactivó la discusión sobre cómo funciona realmente el sistema.

Sin embargo, expertos coinciden en que la reposición no es un subsidio adicional para las campañas, sino un modelo de reembolso condicionado a los gastos y a los resultados electorales.

Pero más allá del diseño del sistema, uno de los principales desafíos está en el control de los recursos que circulan en las campañas. “Colombia tiene un sistema de financiación política y de campañas electorales razonablemente bueno, en teoría”, afirma Vives. Pero advierte que el país todavía enfrenta problemas de vigilancia.

“No existe un control real sobre el origen, volumen y destino de los recursos”, señala.

Según explica, el Consejo Nacional Electoral, encargado de supervisar las cuentas de campaña, no cuenta con suficientes herramientas institucionales para ejercer un control efectivo. “El Consejo Nacional Electoral no tiene los ‘dientes’ suficientes”, dice.

Aportes privados

Otro aspecto que genera debate tiene que ver con los aportes privados. En las campañas presidenciales esos recursos se descuentan del valor de la reposición, pero en otras elecciones ocurre algo distinto. “En las campañas de Congreso, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, la reposición va hasta el valor del gasto, pero no se descuentan los aportes de los particulares”, explica Vives.

Esto puede generar una situación compleja: si un particular financia parte de una campaña y luego el Estado repone ese gasto, el candidato termina conservando ese dinero. En palabras del entrevistado, ese aporte puede terminar funcionando como “un regalo indirecto”.