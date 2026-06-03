En las grandes ligas: esta empresa bogotana está detrás del uniforme de fútbol de la selección de Haití en el Mundial 2026

De una casa lote en el barrio Pradera a estar entre las 13 marcas que visten a las selecciones del Mundial 2026. Ese camino lo transitó durante 44 años Pedro Carrero con Saeta, la empresa colombiana que también clasificó a la Copa del Mundo con Haití.

De manera informal arrancó su fábrica de ropa deportiva en 1982, al año siguiente ya le hacía la ropa a Santa Fe y en el 84 la constituyó legalmente. “Alcancé a hacer cuatro semestres de Ingeniería Industrial en la Universidad Incca, pero tenía que comprar las telas, llevar los rollos al hombro y dejé el estudio por la empresa”, recordó de sus comienzos.

Sacrificio que valdría la pena porque Saeta se abrió espacio rápidamente en la confección deportiva en Bogotá, hasta vestir oficialmente a Millonarios, vínculo que expiró en 2008 y del que quedaron recuerdos y un remanente importante de camisetas que no podían comercializarse.

Dos años después, una noticia lo estremecería: el terremoto de Haití dejaba miles de víctimas y al ver tanta necesidad entre los sobrevivientes a la tragedia cargó un camión y llegó con las camisetas albiazules a la sede de la Cruz Roja. Lejos estaba de imaginar que ese gesto humanitario lo llevaría a entrelazar su destino con la nación más pobre del planeta.

“Finalizando 2012 me contactó Miguel Trujillo, a quien había conocido por el fútbol años atrás. Era agente Fifa y gestionaba los amistosos de Haití. Me contó que no tenían ropa ni para entrenar y que para los partidos le tocaba buscar 30 camisetas blancas y ponerles números. Planteó la opción de firmar un contrato con la federación y desde 2013 estamos”, contó como anécdota Carrero, quien al ver que sus hijas iniciaban carreras universitarias se animó a sacar el título pendiente y se graduó de ingeniero financiero de la Universidad Piloto.

Ya son 13 años del vínculo y como en cualquier relación, algunas diferencias han amenazado la estabilidad. Carrero confesó, incluso, que “algunas veces estuvimos a punto de hacernos a un lado, pero esta es una correlación espiritual tan especial, que siempre damos sin esperar nada a cambio”.

Haití clasificó el pasado 18 de noviembre al superar 2-0 a Nicaragua. Siguió el juego desde Bogotá por internet, celebró la clasificación con un “Gracias Dios” y al día siguiente empezó a trabajar en el modelo mundialista. Y la primera puntada fue historia pura, la de la nación caribeña.

“Encontramos una linda casualidad. Ellos clasificaron en la misma fecha que lograron su independencia, cuando en 1803 ganaron la Batalla de Vertières. Por eso adaptamos un monumento de esos héroes con los jugadores en la parte frontal de la camiseta. Los colores surgieron del arte haitiano, entre tonos más claros y brillantes, y en la parte posterior hay unas palmas de manera subliminal porque están en el escudo del país”, destaca sobre los detalles de la prenda definitiva.

El primer modelo se envió a la Fifa en diciembre. Hasta marzo hubo respuesta con algunas modificaciones (excluir números romanos de fechas importantes) y a finales de ese mes se inició la producción que terminó a mediados de mayo.

La producción de las prendas inició a mediados de mayo, una vez la Fifa autorizó el diseño. Foto: Saeta - API

El próximo 13 de junio en el estadio Boston, Pedro abrazará a su esposa e hija con el himno haitiano de fondo. Ese día sabrá que la fábrica textil llegó tan lejos como se lo propuso. Un momento para agradecer. Una fecha que le recordará que ese sueño de barrio terminó siendo Mundial.

De Bogotá para el mundo

2.200 prendas conforman la indumentaria mundialista para Haití.

Tres camisetas de juego tendrán los 26 futbolistas haitianos para cada encuentro mundialista.

499.000 pesos cuesta la camiseta de juego.

También se comercializa la versión de hincha (339.000 pesos).

Ya hay pedidos de República Checa, Inglaterra, Brasil, Chile y Estados Unidos.

La camiseta tiene tecnología de protección solar (UPF 30–50), secado rápido (S-DRIED) que absorbe el sudor y es antiolor.