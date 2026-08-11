Los tres jugadores de la Selección Colombia que se unirán a Jhon Arias para ayudar a las víctimas del terremoto

Juan Camilo Portilla, mediocampista de la Selección Colombia, confirmó que está en conversaciones con otros jugadores de la Tricolor para enviar ayudas económicas a las víctimas del terremoto que azotó al país.

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El chocoano Jhon Arias fue el primero en manifestarse con un avión repleto de ayudas a su departamento, gesto que fue aplaudido por miles de colombianos en redes sociales.

Portilla dio detalles sobre la donación que hará en las próximas horas. “Decidí con mi familia destinar unos ingresos para ayudar a la causa, a la gente que lo necesita”, indicó en Zona Libre de Humo.

Pero no será el único jugador de la Selección Colombia que se unirá a la causa. “He estado hablando con algunos compañeros del Valle: Davinson, Puerta y otros para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar; ya nos están orientando en ese tema”, indicó.

Juan Camilo Portilla nació en Cali, mientras que Dávinson Sánchez es oriundo de Caloto (Cauca) y Gustavo Puerta de La Victoria (Valle del Cauca).

Mensajes de la Selección Colombia

Los jugadores de la Selección Colombia han estado pendientes de la difícil situación que se atraviesa en departamentos como Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Quindío.

James Rodríguez, por ejemplo, reapareció en su cuenta de Instagram para enviar una voz de aliento a las personas afectadas por el terremoto. “La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos, de darnos la mano los unos a los otros para continuar y de agradecer por la vida y por la oportunidad de respirar”, escribió el capitán.

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Luis Díaz, desde Alemania, también manifestó su preocupación por las noticias que llegan de Colombia. “Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”, apuntó el guajiro.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, no tardó en extender su mano para las víctimas del terremoto. “Mi solidaridad y apoyo para las personas afectadas por el terremoto en Colombia. ¡Todos unidos para afrontar este duro momento!”, escribió en su cuenta de Instagram.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en nombre de todas las selecciones, envió un mensaje solidario a las zonas afectadas. “La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto”, reza el comunicado.

“Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”, añadió la FCF.