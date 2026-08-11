Identifican a jugador del Deportivo Cali que resultó herido en el terremoto: “Será operado hoy”

El Deportivo Cali fue uno de los clubes afectados por el terremoto que azotó a Colombia. Su mediocampista Ronaldo Pájaro, que llegó este año procedente de Fortaleza, resultó herido y tendrá que pasar por el quirófano.

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Pájaro venía siendo convocado por Rafael Dudamel para los partidos de la Liga BetPlay, lo que supone una baja sensible de cara a los compromisos que se aproximan en los meses de agosto y septiembre.

Todo dependerá de la gravedad de las heridas y su recuperación. “El mediocampista del Deportivo Cali, Ronaldo Pájaro (24), en el terremoto, tuvo que saltar para salir rápidamente de su vivienda”, informó el periodista Felipe Sierra.

“Se fracturó el codo (será operado hoy) y el tobillo (que estará inmovilizado)”, agregó.

¿Quién es Ronaldo Pájaro?

La fecha de regreso de Ronaldo Pájaro aún no ha sido confirmada por los servicios médicos del Deportivo Cali, que espera por el resultado de la cirugía para establecer el plan de recuperación.

Pájaro tiene 24 años de edad y es oriundo de Arjona (Bolívar). Su carrera empezó en Fortaleza Ceif, de donde salió a principios de este año para aterrizar en el cuadro azucarero.

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Con la camiseta del Deportivo Cali ha disputado un total de 24 partidos por todas las competencias, contando los dos semestres de la Liga BetPlay y la primera fase de la Copa Colombia.

Aunque regularmente juega como pivote o volante de marca, también puede ocupar el puesto de mediocampista interior. Su valor en el mercado, según Transfermarkt, es de 800.000 euros.

En sus redes sociales, escribió: “Gracias a todos por preocuparse. Gracias a Dios estoy bien y no pasó a mayores. No dejemos de lado que hay gente que necesita ayuda en estos momentos. Dios los bendiga a todos”.

Pronunciamiento de Ronaldo Pájaro tras las lesiones que sufrió en el terremoto. Foto: @ronaldopajaro

Deportivo Cali se solidariza con las víctimas

Cali fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto que tuvo epicentro en San José del Palmar (Chocó). Los clubes de todo el país han manifestado su mensaje de apoyo a las víctimas, entre ellos el Deportivo Cali.

“El Club Profesional Deportivo Cali S. A. expresa su solidaridad con todas las personas y comunidades afectadas por el terremoto registrado durante la mañana de este lunes en Colombia. Acompañamos a quienes se han visto perjudicados y hacemos un llamado a seguir las recomendaciones de las autoridades”, indicó el cuadro verdiblanco.

La Dimayor suspendió los partidos de la Liga BetPlay que estaban programados para el lunes y martes. La decisión sobre la próxima fecha del campeonato se tomará con relación al reporte de las autoridades y el común acuerdo entre los directivos.