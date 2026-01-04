Deportes

Las altas y bajas confirmadas de los grandes del FPC para 2026, con corte del primer fin de semana

En el balompié nacional es un periodo que genera mucha expectativa. Se espera que en las siguientes semanas más movimientos se den, antes del inicio de la Liga BetPlay.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

4 de enero de 2026, 11:00 a. m.
Altas, bajas y movimientos del FPC para 2026
Altas, bajas y movimientos del FPC para 2026 Foto: Colprensa

Pocos días han transcurrido del 2026, pero ya se puede hacer un balance de lo que ha sido el mercado de pases para los denominados grandes del Fútbol Profesional Colombiano.

En varios de dichos clubes se han dado movimientos de gran importancia. Posiblemente, sean los dos clubes de Bogotá los que más cambios hayan tenido en su plantel para el año que recién empieza. Así como altas, también han sufrido bajas, bien sea por decisión propia, o porque de otros clubes han requerido los jugadores que les pertenecían.

La cifra millonaria que gana el campeón de la Superliga 2026: Junior y Santa Fe van por el botín

Mediáticamente, Atlético Nacional ha sido el que más rumores ha generado. Estos ya tienen de un ala la oficialización de dos, así como la prolongación de una pieza que buscaban desde hace rato comprar como lo es Alfredo Morelos.

Deportivo Cali e Independiente Medellín también han hecho lo propio. Los verdiblancos son unos que han incorporado calidad, en lugar de calidad. Sus contrataciones han sido de renombre, sin costarles grandes cantidades de dinero a las directivas.

Deportes

Malí da el primer batacazo de la Copa África y elimina a un favorito: Senegal humilla a Sudán y va por el título

Deportes

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Deportes

La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Deportes

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

Deportes

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Deportes

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Deportes

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Deportes

Dan por hecha la salida de José Enamorado: millonaria oferta sentencia su nuevo equipo

Deportes

Atlético Nacional sigue vendiendo: revelan el jugador que saldría directo para Europa

Deportes

Se va de Atlético Nacional: bicampeón no sigue y hay desazón en hinchas al inicio de 2026

Balón de la Liga Betplay / Imagen de referencia.
Para el 18 de enero está previsto el inicio de la Liga BetPlay Dimayor. Foto: Colprensa / Logo oficial de la Dimayor

Se espera que en los próximos días el mercado para los grandes, así como para los más modestos siga moviéndose. Aún hay negocios en curso, que terminarán por definirse para que se concrete el armado de los equipos de cara al 2026.

Cabe recordar que la Liga BetPlay del primer semestre empezará el próximo 18 de enero. Para esa fecha 1, la mayor cantidad de los tratos deben estar definidos, pues los equipos tendrán que ya haber hecho inscripciones ante Dimayor y la pretemporada.

Atlético Nacional:

Altas: Samuel Velásquez (retorno de préstamo desde Deportes Tolima).

Bajas: Joan Castro (Retorna a Internacional de Bogotá al terminar su préstamo) y Camilo Cándido (no seguiría con el club tras finalizar contrato.

En negociación: Nicolás Rodríguez (extremo en negociación desde Orlando City (posible préstamo con opción de compra), Santiago Arias, lateral/delantero (en negociación) y Milton Casco (A punto de ser confirmado).

Alfredo Morelos firma un nuevo contrato hasta finales de 2028
Alfredo Morelos firma un nuevo contrato hasta finales de 2028 Foto: Colprensa

Millonarios:

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo.

Bajas: Juan Pablo Vargas (continuará su carrera en el exterior (Club Puebla, México), Bruno Sávio (salida confirmada de la plantilla), Cristian Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez (no será tenido en cuenta) e Iván Arboleda (rumbo a Águilas Doradas).

En negociación: Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña (arribará procedente de Universitario, de Perú).

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

América de Cali:

Altas: Marlon Torres (retornará al club tras haber estado algunos años).

Bajas: Luis Paz (retiro), Luis Ramos (transferido a Alianza Lima), Sebastián Navarro, Joel Graterol, Franco Leys y Santiago Silva.

En negociación: Cristian Barrios y Jean Pestaña (posibles salidas hacia Junior de Barranquilla).

América de Cali se desprendería de dos titulares que irían a Junior de Barranquilla
América de Cali se desprendería de dos titulares que irían a Junior de Barranquilla Foto: Getty Images

Independiente Santa Fe:

Altas: Pablo Repetto (Nuevo director técnico para la Copa Libertadores).

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera (rumbo a Cerro Porteño), Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

En negociación:

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Junior de Barranquilla:

Altas: Jannenson Sarmiento.

Bajas: José Cuenú y Javier Báez.

En negociación: José Enamorado (Cruzeiro).

José Enamorado, extremo derecho del Junior de Barranquilla.
José Enamorado, extremo derecho del Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

Deportivo Cali:

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Emanuel “Bebelo” Reynoso.

Bajas: Javier Reina, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán.

En negociación:

Independiente Medellín

Altas: Yony González.

Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Jarlan Barrera.

En negociación:

Más de Deportes

Altas, bajas y movimientos del FPC para 2026

Las altas y bajas confirmadas de los grandes del FPC para 2026, con corte del primer fin de semana

Senegal y Malí se citarán en cuartos de final.

Malí da el primer batacazo de la Copa África y elimina a un favorito: Senegal humilla a Sudán y va por el título

Jugadores de Arsenal celebran la victoria ante Bournemouth.

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Jhon Arias contra el West Ham en la Premier.

La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Jugadores del Bayern Múnich celebran un gol / Luis Díaz en el video de 'La Promesa'

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

Faustino Asprilla, exjugador colombiano / Nicolás Maduro capturado.

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Juan Guillermo Cuadrado, volante colombiano / Nicolás Maduro capturado.

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Donald Trump con Gianni Infantino.

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Colombian footballer Radamel Falcao leaves the pitch after placing the winner's trophy prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Luis Díaz en un partido contra Unión Berlín.

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Noticias Destacadas