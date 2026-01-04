Las altas y bajas confirmadas de los grandes del FPC para 2026, con corte del primer fin de semana

Pocos días han transcurrido del 2026, pero ya se puede hacer un balance de lo que ha sido el mercado de pases para los denominados grandes del Fútbol Profesional Colombiano.

En varios de dichos clubes se han dado movimientos de gran importancia. Posiblemente, sean los dos clubes de Bogotá los que más cambios hayan tenido en su plantel para el año que recién empieza. Así como altas, también han sufrido bajas, bien sea por decisión propia, o porque de otros clubes han requerido los jugadores que les pertenecían.

Mediáticamente, Atlético Nacional ha sido el que más rumores ha generado. Estos ya tienen de un ala la oficialización de dos, así como la prolongación de una pieza que buscaban desde hace rato comprar como lo es Alfredo Morelos.

Deportivo Cali e Independiente Medellín también han hecho lo propio. Los verdiblancos son unos que han incorporado calidad, en lugar de calidad. Sus contrataciones han sido de renombre, sin costarles grandes cantidades de dinero a las directivas.

Se espera que en los próximos días el mercado para los grandes, así como para los más modestos siga moviéndose. Aún hay negocios en curso, que terminarán por definirse para que se concrete el armado de los equipos de cara al 2026.

Cabe recordar que la Liga BetPlay del primer semestre empezará el próximo 18 de enero. Para esa fecha 1, la mayor cantidad de los tratos deben estar definidos, pues los equipos tendrán que ya haber hecho inscripciones ante Dimayor y la pretemporada.

Atlético Nacional:

Altas: Samuel Velásquez (retorno de préstamo desde Deportes Tolima).

Bajas: Joan Castro (Retorna a Internacional de Bogotá al terminar su préstamo) y Camilo Cándido (no seguiría con el club tras finalizar contrato.

En negociación: Nicolás Rodríguez (extremo en negociación desde Orlando City (posible préstamo con opción de compra), Santiago Arias, lateral/delantero (en negociación) y Milton Casco (A punto de ser confirmado).

Millonarios:

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo.

Bajas: Juan Pablo Vargas (continuará su carrera en el exterior (Club Puebla, México), Bruno Sávio (salida confirmada de la plantilla), Cristian Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez (no será tenido en cuenta) e Iván Arboleda (rumbo a Águilas Doradas).

En negociación: Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña (arribará procedente de Universitario, de Perú).

América de Cali:

Altas: Marlon Torres (retornará al club tras haber estado algunos años).

Bajas: Luis Paz (retiro), Luis Ramos (transferido a Alianza Lima), Sebastián Navarro, Joel Graterol, Franco Leys y Santiago Silva.

En negociación: Cristian Barrios y Jean Pestaña (posibles salidas hacia Junior de Barranquilla).

Independiente Santa Fe:

Altas: Pablo Repetto (Nuevo director técnico para la Copa Libertadores).

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera (rumbo a Cerro Porteño), Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

Junior de Barranquilla:

Altas: Jannenson Sarmiento.

Bajas: José Cuenú y Javier Báez.

En negociación: José Enamorado (Cruzeiro).

Deportivo Cali:

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Emanuel “Bebelo” Reynoso.

Bajas: Javier Reina, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán.

Independiente Medellín

Altas: Yony González.

Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Jarlan Barrera.

