Baja en Millonarios los mermaría en Sudamericana: sufrió ruptura y requirió intervención quirúrgica

Este martes, 24 de marzo de 2026, Millonarios confirmó que su defensor Sergio Mosquera “sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor”. Por tanto, requirió intervención quirúrgica y será baja en el Embajador con tiempo aún por confirmar.

“Millonarios FC informa que después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor. Luego de los conceptos de los especialistas se le realizó intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”, escribió Millonarios en su web oficial.

La preocupación está ya instaurada en los hinchas del cuadro embajador y en el cuerpo técnico, pues Sergio Mosquera no alcanzaría a estar para el arranque de la Copa Sudamericana, donde Millonarios debutará ante O’Higgins en Chile.

Millonarios tendría su primera baja para Copa Sudamericana: Sergio Mosquera

Tomando en cuenta que el comunicado de Millonarios sale este martes, 23 de marzo, y que el Embajador debutará en la Copa Sudamericana ante O’Higgins el 7 de abril, los tiempos no le darían a Mosquera para estar a disposición del cuerpo técnico embajador.

De hecho, aún es incierto el tiempo que estará fuera de las canchas y la expectativa está puesta encima. El reto de la Copa Sudamericana es primordial para Millonarios, y avanzar en la competencia internacional también, por lo que Fabián Bustos debe buscar variantes.

Además de O’Higgins, São Paulo y Boston River también integran el grupo C de la Copa Sudamericana. Son los rivales de Millonarios en la búsqueda de los cuatro por entrar en las fases definitivas de la competencia.

Nómina de Millonarios para esta Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

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Tras su último triunfo por goleada, 4-1 sobre Once Caldas en Manizales, Millonarios se metió en la pelea por clasificar a los ocho en la Liga BetPlay 2026-ll. Los embajadores suman 20 puntos en 13 partidos, lo que los deja en el sexto puesto de la tabla de posiciones.

Eso sí, Millonarios tiene uno o dos partidos más que sus rivales directos en la tabla de posiciones. Si ellos se colocan al día y superan en puntos al Embajador, podrían desplazarlos de los ocho clasificados parciales.

Llegar a Copa Sudamericana con una buena cantidad de puntos en Liga BetPlay es de vital alivio para el técnico Fabián Bustos y sus dirigidos en el albiazul, y lo están logrando.