Reconocido ‘influencer’ homenajea a Santiago Castrillón y le da la vuelta al mundo: hinchas de Millonarios reaccionan

Iker Ruíz, el reconocido influencer de contenido deportivo, enfocado en su mayoría al fútbol, se sumó a las numerosas reacciones que ha tenido la muerte de Santiago Castrillón, el juvenil de Millonarios que falleció a sus 18 años.

Fue por medio de sus redes oficiales que Iker publicó el video. Incluso, sale con una camiseta de Millonarios y tituló sus palabras como: “Lo más cruel de esta vida es que nunca te avisa del final”.

Desgarradoras palabras de la madre de Santiago Castrillón tras su fallecimiento: “Duró 50 minutos en reanimación”

El video de Iker Ruíz sobre la muerte de Santiago Castrillón

“Santiago Castrillón tenía 18 años, el número 10 en la espalda y el interés de clubes importantes como River Plate. Era de las mayores promesas del fútbol colombiano, lo habían llamado para el primer equipo de Millonarios y estaba a punto de debutar. Pero entonces, en un partido, recibió un fuerte balonazo en el pecho y su corazón colapsó”, arrancó afirmando Iker.

Luego, añadió: “Al día siguiente, rodeado de los suyos, Santiago se fue en silencio, de la manera más cruel, y entonces uno se queda quieto, mirando la vida de frente, preguntándose por qué; por qué no hay talento que te proteja de lo imprevisto, por qué no hay gambeta que esquive lo inevitable. ¿Por qué la vida, a veces, es de una fragilidad que asusta?”.

Y sentenció: “Santiago no jugaba al fútbol. Lo habitaba, lo sentía como se sienten las cosas que no se pueden explicar; con el alma, con esa sonrisa que aún duele recordar. A su familia, que hoy carga un dolor que no tiene nombre, sepan que su hijo siempre estará en nuestra memoria. Querido Santiago, vuela alto”.

Los hinchas de Millonarios no dudaron en reaccionar al video de Iker Ruíz. Llenaron su video con numerosos comentarios de agradecimiento y honrando la memoria de Santiago Castrillón, que ha sensibilizado a la prensa internacional y a varios jugadores y equipos de fútbol reconocidos.

Padrastro de Santiago Castrillón entrega detalles de la muerte

“Él recibió un balonazo en el corazón y preciso se desplomó. Unas causas en su corazoncito, dejó de funcionar; mientras la reanimación, hubo un lapso de tiempo que nos quitó a nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro y esa fue la última noticia, que el cerebro dejó de funcionar. Estamos esperando el dictamen de medicina legal”, contó Luis Camarón, padrastro de Santiago Castrillón, en diálogo con Noticias Caracol.

Entre lágrimas, familiares de Santiago Castrillón dieron detalles de la muerte del joven futbolista: luto en Millonarios

Y añadió: “Además de ser un jugador extraordinario, porque mi Dios lo dotó con eso, era una persona excepcional, era una persona maravillosa, y nos deja un vacío inmenso porque era nuestro motor, nuestra persona que nos motivaba y nos daba color a nuestra vida, pero Dios lo quiso así. No sé si aceptarlo, pero nos toca seguir”.