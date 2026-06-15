Lista de partidos del Mundial 2026 para este martes 16 de junio: hora oficial y canal de TV

Este martes, 16 de junio de 2026, se disputarán cuatro partidos más del Mundial 2026: Francia vs. Senegal (grupo I), Irak vs. Noruega (grupo I), Argentina vs. Argelia (grupo J) y Austria vs. Jordania (grupo J).

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La jornada empieza desde las 2:00 de la tarde y termina a la 1:00 de la mañana del miércoles 17 de junio, día en el que debuta la Selección Colombia ante Uzbekistán.

Los principales atractivos del día son el choque entre Kylian Mbappé y Sadio Mané como principales referentes de Francia vs. Senegal, seguido por el debut de Erling Haaland en la Copa del Mundo y la defensa del título de Argentina con Lionel Messi a la cabeza.

Francia vs. Senegal - 2:00 p. m. (COL)

Con una nómina plagada de estrellas, Francia hace su estreno ante Senegal en un partido para alquilar balcón por la primera fecha del grupo I.

El combinado galo parte como favorito por figuras como Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembelé y compañía; sin embargo, se enfrenta al actual campeón de la Copa África que perdió su título en los escritorios a manos de Marruecos.

Hora : 2:00 p. m.

: 2:00 p. m. Estadio : Metlife Stadium

: Metlife Stadium Canal: DirecTV Sports

Kylian Mbappé, de Francia, en acción durante un amistoso ante Costa de Marfil en Nantes, Francia, jueves 4 junio, 2026. (AP Foto/Jeremias Gonzalez) Foto: AP Photo/Jeremias Gonzalez

Irak vs. Noruega - 5:00 p. m. (COL)

Erling Haaland hace su debut oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El noruego estará acompañado por otras figuras de renombre como el volante Martin Ødegaard y el también delantero Alexander Sørloth.

Su rival será Irak, que sobre el papel es el equipo más débil del grupo J y busca dar la sorpresa como ya lo han hecho otras selecciones humildes en esta edición.

Hora : 5:00 p. m. (COL)

: 5:00 p. m. (COL) Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Canal: Win Sports y DirecTV Sports.

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Argentina vs. Argelia - 8:00 p. m. (COL)

Argentina arranca la defensa de su título en Kansas City. El técnico Lionel Scaloni adelantó que contará con Emiliano Martínez en el arco y Lionel Messi como referente en ataque para disputar su sexta cita mundialista.

“Argelia es un rival similar a Marruecos. Tienen grandes jugadores y un gran entrenador. El Brasil-Marruecos puede ser un buen ejemplo de que no hay que confiarse; ya hemos visto con España que no hay rival fácil”, declaró el técnico de la albiceleste.

Y es que los argelinos también tienen lo suyo con nombres como Riyad Mahrez, Houssem Aouar y Rayan Ait Nouri.

Hora : 8:00 p. m.

: 8:00 p. m. Estadio : Arrowhead Stadium

: Arrowhead Stadium Canal: Caracol TV, Canal RCN, DirecTV Sports y Disney+.

El capitán argentino Lionel Messi durante una práctica para el Mundial, el jueves 11 junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Austria vs. Jordania - 11:00 p. m. (COL)

El último partido del día empieza a las 11:00 de la noche en Santa Clara (California). Austria enfrenta a Jordania, que viene de caer contra la Selección Colombia en su último amistoso previo a la Copa del Mundo.

Konrad Laimer, compañero de Luis Díaz, lidera a la selección austriaca junto a otros nombres de recorrido en Europa como Marcel Sabitzer, David Alaba y Marko Arnautovic.