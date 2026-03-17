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Conmoción en el fútbol mundial: oficializan a Marruecos como el campeón de Copa África y le quitan el título a Senegal

La Confederación Africana se pronunció y le quitó el título a Senegal.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

17 de marzo de 2026, 5:09 p. m.
Final de la Copa Africana de Naciones, Senegal vs. Marruecos.
Final de la Copa Africana de Naciones, Senegal vs. Marruecos. Foto: Getty Images

Se paraliza el fútbol mundial tras el veredicto definitivo de la Confederación Africana de Fútbol sobre la Copa África que finalizó el pasado 18 de enero, con la final Senegal vs. Marruecos en Rabat. Se llevó a cabo un pronunciamiento histórico y un golpe al escritorio que ya retumba en el planeta.

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Aquel día de final, la selección Senegal de Sadio Mané ganó 1-0 con gol de Pape Gueyé (94) en el alargue tras un cerrado 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y un penalti que falló Brahim Díaz, volante del Real Madrid. Este compromiso tuvo varios escándalos de por medio y detalles que forzaron las miradas del fútbol mundial.

Por ejemplo el ataque premeditado de los recogepelotas al portero senegalés y la interrupción del suplente de Senegal para defenderlo. El mencionado penalti que falló el goleador de Marruecos y la invasión de varios hinchas de Senegal que se vieron en contra de esa acción que al final Brahim Díaz falló.

Copa África de Naciones
La Selección de Marruecos denunció ante la FIFA la salida de Senegal del terreno de juego. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP) Foto: AFP

Senegal llevaba varios días denunciando la falta de garantías para la final y poca atención de los anfitriones, dejando en entredicho una posible balanza a favor de los marroquíes, que veían la Copa África como su gran objetivo antes del Mundial 2026.

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La Confederación Africana se pronunció meses después de la final y el escándalo tiene un ‘escritoriazo’ insólito e histórico, básicamente porque otro de los sucesos que tuvo el juego fue la retirada de los jugadores senegaleses cuando se pitó ese penalti en la agonía y en protesta por decisiones arbitrales. Esto no fue bien visto por las autoridades del fútbol africano y ahora la Selección Senegal sufre las consecuencias.

“La Junta de Apelación de la CAF decidió que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (Afcon), la Selección Nacional de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF (Afcon) Marruecos 2025 (el Partido), registrándose el resultado del Partido como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (Marruecos)”, dice la Confederación Africana de Fútbol.

Es decir, que la Selección Marruecos gana la Copa África con un marcador de 3-0 en el escritorio. El efecto para la determinación es la “incomparecencia” de Senegal y el retirarse de la cancha fue un gravísimo error en el mar de quejas que los senegaleses presentaron desde la previa de la final. Decisión histórica y ahora los marroquíes son los campeones.