Drástica medida de la Policía de Marruecos tras la final de Copa África: Arrestos, vandalismo, escándalos y reventas

La policía de Marruecos arrestó el domingo pasado a 18 aficionados senegaleses y un argelino, quienes son sospechosos de participar en actos de vandalismo durante la final de la Copa África en Rabat. El equipo local y Senegal se vieron las caras en Rabat, en una definición cargada de escándalos.

Los 18 hinchas senegaleses fueron detenidos por orden de un tribunal de primera instancia de Rabat para ser interrogados por hechos vandálicos cometidos dentro del estadio Príncipe Moulay Abdellah, indicó la fuente bajo condición de anonimato a la Agencia AFP.

Minutos antes del final del tiempo reglamentario del partido, que Senegal ganó 1-0 ante Marruecos, unos mil aficionados senegaleses intentaron invadir el terreno de juego durante casi 15 minutos. La policía local reaccionó y lograron contener a los fanáticos junto al personal de seguridad.

La Selección de Marruecos denunció ante la FIFA la salida de Senegal del terreno de juego. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP) Foto: AFP

Varios aficionados senegaleses lanzaron objetos al terreno de juego, incluyendo una silla. Poco antes, los jugadores y el entrenador de Senegal habían abandonado el campo para protestar por un penalti pitado a favor de Marruecos en los últimos segundos del tiempo añadido, que al final el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, desperdició, siendo la debacle definitiva de Marruecos en la final.

La Policía de Marruecos actuó inmediatamente

Los aficionados de Senegal intentaron invadir el campo cuando el mencionado marroquí se disponía a lanzar el cobro, que finalmente falló tras ejecutar de mal forma, muy fácil para el portero Mendy, quien vio otra ‘guerra’ del guardameta suplente cuando recogepelotas de Marruecos lo acorralaron para quitarle una toalla.

Más videos de los incidentes ayer entre la hinchada de Senegal vs Policia de Marruecospic.twitter.com/uK0whzF7mk — Barra Brava (@barrabrava_net) January 19, 2026

Al comienzo de la prórroga, la Selección Senegal marcó el gol de la victoria y el definitivo para quedarse con el torneo. La anotación de Pape Gueye cayó en un momento hostil de la final y pudo definir el título a favor de los senegaleses, que ahora se alistan para el Mundial 2026.

La fiscalía marroquí, que instaló oficinas en todos los estadios del certamen, ya había anunciado que entre el 21 de diciembre y el 6 de enero había procesado 152 infracciones. Con 61 casos registrados, el acceso no autorizado a los escenarios deportivos fue la infracción más frecuente en la Copa África.

Incidentes en la grada entre aficionados senegaleses y la policía marroquí mientras Brahim lanzaba un penalti que pudo darle el título a Marruecos.



Surrealista lo que ha sucedido en la final de la Copa África.pic.twitter.com/W3wCdy45Bn — GRADA B pro (@GradaBpro) January 18, 2026

Luego, le siguió la venta de entradas a un precio no regulado o sin autorización, con 19 casos (reventa). El Ministerio del Interior francés también informó que 63 personas fueron detenidas y 14 policías resultaron heridos en Francia tras la victoria de Senegal, luego de concentraciones espontáneas que derivaron en “alteraciones limitadas del orden público” en París, Lyon y Aviñón.