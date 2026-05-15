Encuentran el cuerpo de la soldado estadounidense que permanecía desaparecida en Marruecos

Los ejércitos de Estados Unidos y Marruecos confirmaron la muerte de la segunda militar desaparecida a comienzos de mayo durante los ejercicios conjuntos internacionales ‘León Africano 2026’. Días antes, las autoridades ya habían recuperado el cuerpo del otro uniformado desaparecido.

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La víctima fue identificada como la soldado de primera clase Mariyah Symone Collington, de 19 años y oriunda de la ciudad de Tavares, en Florida.

Equipos de rescate encontraron su cuerpo el 12 de mayo en una cueva costera ubicada a unos 500 metros de los acantilados cercanos a la zona de entrenamiento de Cap Draa, en la región de Tan Tan, donde, según los informes militares, ambos “se adentraron en el océano”.

“Las difíciles condiciones del mar, en el terreno costero y la accesibilidad de la cueva han complicado las operaciones de búsqueda y recuperación a lo largo de toda la intervención”, señaló el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) en un comunicado, en el que agregó que, tras localizar a ambos soldados, la prioridad ahora será la repatriación de los cuerpos.

El general de brigada Curtis King afirmó que la muerte de Collington, quien formaba parte de una unidad de defensa aérea y antimisiles, “supone una profunda pérdida para el 10º Comando de Defensa Aérea Antimisiles del Ejército”.

En las labores de búsqueda participaron más de 1.000 militares y civiles de Estados Unidos y Marruecos. Según el AFRICOM, la operación cubrió “más de 21.300 kilómetros cuadrados en zonas marítimas costeras” y utilizó recursos aéreos, terrestres, marítimos y submarinos, incluidos drones, aeronaves, buques, equipos de buceo y unidades de búsqueda terrestre.

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Por su parte, las Fuerzas Armadas marroquíes confirmaron el hallazgo tras “intensas operaciones de búsqueda” realizadas “en coordinación con las fuerzas estadounidenses”.

“El cuerpo fue localizado en torno a las 4:40 p. m. (hora local) del 12 de mayo y recuperado en torno a las 6:07 p. m., a unos 500 metros del lugar del incidente, por miembros de las Fuerzas Armadas Reales y Protección Civil, tras esfuerzos conjuntos por tierra, mar y aire”, indicaron.

Kendrick Lamont Key, el otro soldado estadounidense fallecido durante las operaciones militares en Marruecos. Foto: AFRICOM

Las autoridades marroquíes también señalaron que el cadáver fue trasladado posteriormente al hospital de Guelmim “en línea con los procedimientos establecidos”.

“Tras una ceremonia en el aeropuerto militar de Guelmim para honrar a los militares estadounidenses fallecidos, los dos cuerpos fueron transportados en la noche del 12 de mayo en un avión militar estadounidense”, añadieron, información que también confirmó el AFRICOM.

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El Ejército estadounidense indicó que el “incidente” en el que murieron Collington y el teniente primero Kendrick Lamont Key continúa bajo investigación.

Además, señaló que dará más detalles cuando haya nueva información disponible, aunque por ahora no se conocen las circunstancias exactas de lo ocurrido.

*Con información de EuropaPress.