Vuelve el pelotón de fusilamiento en EE. UU. para la pena de muerte y crece la polémica contra Donald Trump

El Gobierno de Estados Unidos anunció una ampliación en los métodos para aplicar la pena de muerte a nivel federal. Se reaviva la polémica por la decisión del Departamento de Justicia (DOJ) que habilitó más formas de ejecución.

El DOJ informó este viernes que se aplicarán nuevas formas de ejecución, entre ellas el pelotón de fusilamiento, la electrocución y el uso de gas letal, además de la inyección letal, que ha sido el método predominante en las últimas décadas.

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“La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

Bajo el presidente Donald Trump, “el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas”, dijo Blanche en un comunicado.

La inyección letal es uno de los métodos más usados para reos condenados a pena de muerte. Organizaciones de DD.HH instan a que estos procedimientos sean indoloros. Foto: Getty Images

Un cambio con antecedentes políticos

La pena de muerte en Estados Unidos se aplica principalmente a nivel estatal, aunque el Gobierno federal puede solicitarla en casos específicos.

Donald Trump puso fin a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales en su primer mandato y, en los últimos seis meses de ese Gobierno, se llevaron a cabo 13 ejecuciones por inyección letal, la cifra más alta registrada bajo un presidente en más de un siglo.

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Luego, en la administración de Joe Biden, el demócrata, opositor a la pena de muerte, conmutó —es decir, bajó de pena de muerte a cadena perpetua— las sentencias a 37 de los 40 condenados a muerte a nivel federal.

Sin embargo, tras el regreso a la Casa Blanca de Trump, el republicano ordenó ampliar el uso de la pena de muerte para lo que calificó como “los crímenes más viles”.

Vuelve el pelotón de fusilamiento

El anuncio del Departamento de Justicia incluye métodos que han sido ampliamente cuestionados. Actualmente, cinco estados permiten el pelotón de fusilamiento, aunque solo uno lo ha utilizado en años recientes.

El pelotón de fusilamiento implica que una serie de tiradores disparen al condenado simultáneamente. Sin embargo, no es este el único método que genera polémica.

El pelotón de fusilamiento no es la única nueva dinámica que causó polémica. Foto: Getty Images

La electrocución también es polémica y, aunque es legal en nueve estados, su uso ha disminuido notablemente y no se aplica desde 2020.

En cuanto al gas letal, dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en provocar asfixia al reemplazar el oxígeno con nitrógeno. Este procedimiento ha sido criticado por expertos de la Organización de las Naciones Unidas, quienes lo consideran cruel e inhumano.

La pena de muerte continúa siendo un tema altamente polémico en Estados Unidos. Actualmente, 23 de los 50 estados la han abolido, mientras que California, Oregón y Pensilvania mantienen moratorias.

Entre los pocos condenados cuya pena no fue conmutada por Biden se encuentran responsables de crímenes como el atentado del maratón de Boston en 2013 y ataques raciales y religiosos que conmocionaron al país.

*Con información de AFP.