Actriz de ‘La reina del flow 3’ destapó la realidad de su situación económica: “No nos alcanza”

Tras el éxito internacional de la tercera temporda de La reina del flow, una de sus actrices sorprendió al público al abrir su corazón y sincerarse sobre la realidad económica detrás de la pantalla.

Se trata de Michelle Orozco, quien le dio vida a Soraya, pues decidió responder sin filtros a las preguntas de sus seguidores y terminó exponiendo una situación que contrasta con la imagen de estabilidad que muchos asocian con la televisión.

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Todo comenzó cuando fue cuestionada por un usuario de la plataforma de Instagram, a quien le pareció extraño que la estrella de la televisión se transportara en bus y no se haya comprado un vehículo con las ganancias que ha obtenido gracias a sus trabajos en algunas de las novelas más vistas de los últimos años.

“¿Por qué eligen no tener coche? ¿Desde cuándo uno elige eso? (…) No, pues no, no tenemos porque no nos alcanza básicamente”, dejando ver que su realidad económica no es como muchos la imaginan.

Michell Orozco en 'Tía Alison'. Foto: Canal RCN

La conversación tomó más fuerza cuando explicó cómo funciona realmente el ingreso en la actuación.

“A mí me pagan muy bien realmente, pero ustedes tienen que entender que el trabajo específicamente del actor es un trabajo que es supremamente inestable”, aseguró.

La actriz, que también ha trabajado en producciones como Lady, la vendedora de rosas y Tía Alison, detalló que puede trabajar durante unos meses con buenos ingresos, pero luego pasar largos periodos sin empleo.

“Si yo trabajo tres meses y me quedo el resto del año sin trabajo, con esos tres meses tengo que sobrevivir todo el año”, afirmó.

Más allá de su presente, la actriz también contextualizó su historia personal: “Yo soy una niña de un pueblo en El Caquetá, somos una familia desplazada (…) El común denominador es que la gente sea de escasos recursos (...) Nosotros nunca hemos tenido una casa, nunca hemos tenido un carro”.

Contó que desde muy joven comenzó a trabajar y a generar ingresos, lo que le permitió apoyar a su familia. “Gracias a eso pudimos pagar la universidad de mi hermano”, destacando que su proceso de independencia con su esposo, implicó empezar prácticamente desde cero.

En su testimonio también reconoció los avances alcanzados gracias al fruto de su trabajo y esfuerzo. “Yo actualmente vivo como una princesa”, afirmó, explicando que hoy cuenta con un apartamento que ha podido adecuar a su gusto y con condiciones que valora profundamente.

“Me baño con agua caliente, me como lo que a mí se me dé la gana”, agregó.

Finalmente, la actriz dejó claro que, aunque existen nuevas oportunidades para hacer dinero como la publicidad y las redes sociales, la realidad del oficio sigue siendo incierta.

“¿Un actor gana bien? Sí, durante el tiempo en el que esté trabajando. Que realmente es mucho más el tiempo en el que no trabajamos”, concluyó.