Blessd habló sin filtros y explicó por qué fue excluido de ‘La reina del flow’: “Quedé en el limbo”

Actualmente, La reina del flow es una de las producciones más exitosas del Canal Caracol, pues tras el estreno de su primer episodio en 2018 logró alcanzar altas cifras de rating y, posteriormente, fue presentada en varios países de América Latina y en Estados Unidos.

En estos territorios tuvo tan buenos resultados que la totalidad de los capítulos de la primera y la segunda temporada fueron incluidos en el catálogo de Netflix, convirtiéndose en uno de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming.

Esta es una de las series colombianas más exitosas de los últimos tiempos. Foto: Foto: Caracol TV

Uno de los detalles que ha llamado la atención de los millones de fanáticos de la producción es la participación de algunos de los músicos más importantes de la industria del reguetón en la actualidad, pues artistas como Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Karol G, Feid, Paty Cantú, Joey Montana y Rauw Alejandro aparecieron como ellos mismos e interactuaron en varias ocasiones con los protagonistas de la novela.

La razón por la que Blessd no fue seleccionado para actuar en ‘La reina del flow’

En una reciente transmisión en vivo, realizada a través de la cuenta de Kick de Westcol, Blessd habló sobre la exitosa serie y reveló el motivo por el cual no fue seleccionado por el equipo de producción para aparecer en las escenas.

“¿Usted sabe que yo iba a salir en La reina del flow? ¿Yo nunca le conté? Yo iba a hacer un papel para la primera temporada o no sé si para la segunda, pero eso fue en el 2019. Yo pasé la audición en Medellín, pero ya habían escogido al otro actor en Bogotá y lo dejaron a él y yo quedé como en el limbo”, dijo frente a miles de personas que se conectaron con la transmisión.

Sin embargo, según comentó el intérprete de Mírame, Tendencia global y Medallo, los productores del Canal Caracol destacaron su importancia dentro del género y lo incluyeron en las cortinillas que llevan a los televidentes de una escena a otra, mientras de fondo se escucha una de sus populares canciones.

“Pero me dijeron que querían que yo fuera partícipe, porque yo llevaba tiempo y me dejaron fue cuando pasa una escena de otra, se ponen algunas canciones y me pusieron a mi con una canción que tengo con Ryan. Yo paso en esa parte”, manifestó.

Como era de esperarse, en la sección de comentarios, algunos de sus fanáticos recordaron el momento y destacaron su breve pero importante aparición en algunos de los episodios.

“Es en la temporada 1, pero aparece con el cabello rosado”; “Me encanta, ahora que lo pongan en La reina del flow 3′“, ”Sí, el sale en los episodios del principio, como desde el número 10″; “Jajaja tan bonito, me encanta” y “Yo si lo vi y lo reconocí desde el primer momento. Ojalá lo podamos ver en la nueva temporada”, son algunas de las palabras que se leen.