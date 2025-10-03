Actriz de ‘La Reina del Flow’ habría confirmado su llegada a ‘La casa de los famosos 3′; video emocionó

Desde su gran estreno en el año 2024, La casa de los famosos Colombia se convirtió en uno de los programas de televisión más vistos a nivel nacional, pues a través del formato inspirado en el reality Gran Hermano, algunas de las estrellas más importantes de la industria del entretenimiento dejan de lado sus obligaciones para entrar a un set de grabación en el que son observados 24/7, a través de más de 60 cámaras y micrófonos.

Las dos primeras versiones causaron furor y polémica en redes sociales, pues a lo largo de los días que los famosos estuvieron encerrados, se vivieron fuertes peleas, enfrentamientos, revelaciones y situaciones que se salieron de control, generando a su vez, todo tipo de opiniones en redes sociales.

La tercera temporada del reality se estrenará en los primeros meses del 2026. | Foto: Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Luego de que se confirmara la tercera parte de la producción del Canal RCN, mucho se ha especulado sobre las personalidades que harán parte de la misma, y cientos de usuarios han compartido sus propuestas por medio de la sección de los comentarios.

Sin embargo, en las últimas horas, una de las actrices más reconocidas del país sorprendió con un video con el que se confirmaría su participación en la temporada del 2026.

¿Quién es la actriz que habría aceptado entrar a ‘La casa de los famosos’?

Se trata de Valentina Lizcano, reconocida por ponerse bajo la piel de importantes personajes en producciones como Aquí no hay quien viva, El secretario, La reina del flow y Arelys Henao.

En el clip, la mujer aparece caminando por las instalaciones del Canal RCN, específicamente, en el estudio de La casa de los famosos, con una maleta en sus manos, emocionando a miles de personas que no dudaron en manifestar sus opiniones por medio de la sección de los comentarios.

“Me prometí no volverla a ver. No me hagas eso”; “Eso, famosos de verdad”; “Verdadera famosa, esperamos que nos des contenido”; “Si está Valentina Lizcano entonces si me lo veo”; “No quería pelear con desconocidos el otro año, pero ya que insisten” y “Tú entra, acá afuera nos encargamos de que ganes”, escribieron.

Aunque ni Canal RCN, ni La casa de los famosos se han pronunciado al respecto a través de las redes sociales, muchos están a la espera de una publicación oficial que confirme la información y se empiecen a compartir los nombres de las estrellas que aceptaron el reto de ‘El Jefe’.

No obstante, otro detalle que llamó la atención, fue la visita de Valentina al set de ¿Qué hay pa’ dañar?, el nuevo pódcast del Canal RCN, conducido por Johana Velandia, Hassam y Valentina Taguado, en donde compartió con los presentadores y se tomó algunas fotografías.