Valentina Lizcano habló de sus intentos de sobredosis y la difícil situación que la hizo detenerse

Valentina Lizcano es una reconocida actriz colombiana que ha participado en famosas producciones como La reina del flow, Polvo carnavalero y Dulce amor, las cuales le permitieron ganarse el cariño de muchos televidentes y obtener mayor reconocimiento.

Aunque la caleña se ha destacado por su talento actoral, también ha despertado interés por su vida personal, pues ha enfrentado diversas situaciones que han llamado la atención de sus seguidores, entre ellas su lucha contra la depresión endógena durante siete años.

Valentina Lizcano habló de sus dos intentos de sobredosis

Durante una reciente entrevista en el pódcast Sin Reserva, con José Fernando Patiño, la también modelo y presentadora relató que atravesó momentos muy difíciles en su infancia, los cuales tuvieron consecuencias en su adolescencia.

Valentina aseguró que, en una salida con una “amiga”, le pusieron una sustancia en la bebida, lo que provocó que empezara a bailar sobre una mesa y se convirtiera en el centro de atención del lugar; incluso, le decían que era la más divertida.

“Tenía atención, que era lo que yo necesitaba, y no tenía de los demás ni de mí misma. Y después, al otro día, es que me dice: ‘¿Viste que bailaste hasta las cinco de la mañana? Fuiste la más feliz. Yo te tengo que contar’”, reveló,al explicar que fue su “amiga” quien le agregó una droga a la bebida sin su consentimiento.

También mencionó que, cuando se enteró, se molestó, pero se lo “vendieron” como una forma de enfrentar las situaciones que estaba viviendo en ese momento, y terminó aceptándolo.

Por otro lado, manifestó que tocó fondo dos veces, pues estuvo a punto de sufrir dos sobredosis en las que pensó que perdería la vida; la última fue determinante para decidir no continuar consumiendo.

“Ese día, en ese apartamento, tenía tina; la llené y me metí, y me fui, me desmayé, no sé, perdí el conocimiento y me desperté, fue porque me arañó la cara mi gatica negra”.

Valentina tenía la costumbre de meterse a la bañera al llegar a casa, un comportamiento que, según dijo, replicó de su padre: “Me quedé dormida, o sea, tenía esa mala costumbre; se la había visto a mi papá, de llegar borracho y meterse a bañarse, así borracho, con ropa, con todo. Entonces después pasaron los años y yo terminé replicando eso”.