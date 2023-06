Valentina Lizcano abrió su corazón y reveló los duros momentos que vivió con su papá: ”lo vi muy mal, muy acabado”

Aunque el Día del Padre es una de las fechas comerciales dedicadas al esparcimiento familiar y teniendo como foco la gratitud de los hijos hacia sus figuras paternas, hay quienes tienen otra clase de recuerdos en esa conmemoración. Celebrando a San José, el 18 de junio se le da a los papás un homenaje especial cada año, estén aún en esta vida o no.

Y es el caso de todos aquellos que ya perdieron a su padre en algún momento, teniendo solo las memorias. Eso ocurre con la reconocida actriz Valentina Lizcano, recordada por sus papeles en producciones como Aquí no hay quien viva, Los Victorinos o La reina del flow.

Instagram @valelizcano - Foto: Instagram @valelizcano

La intérprete no solo se despidió hace varios años para siempre de su papá, sino que no tuvo la mejor relación con él, tema que se había guardado para sí por mucho tiempo. Sin embargo, en medio de su proceso de sanar, abrió su corazón y reveló conmovedores detalles.

Uno de los instantes que rememoró fue en el que su madre le informó del fallecimiento de su progenitor, el cual las tomó por total sorpresa a ambas.

“El momento en que mi mamá me dice, no es que no lo encuentro, es que él se murió, es que hay un reporte en la Sijin, que hubo un accidente de carro de la vía entre Armenia y Cali”, mencionó haciendo recuerdo del shock que vivieron en su familia.

Además, evocó la manera en que se sintió una vez se enteró de la trágica noticia. “El primer impacto fue: ¿se murió? Cómo se murió y yo no le pude decir que realmente lo amo y después el golpe de no encontrarlo”.

Ese recelo de manifestarle su amor se daba por una difícil relación, la cual se endureció cada vez más por la actitud violenta que él tomó hacia la madre de la artista, luego de haber comenzado con un problema de adicción.

“Tenía miedo de que papá apareciera, tenía miedo de que papá tuviera todavía problemas con las drogas. Tenía miedo del qué dirán, tenía miedo de mi imagen, tenía miedo de que la gente se burlara de mí por tener un papá drogadicto, porque la última vez que lo vi, lo vi muy mal, muy acabado”, comentó.

A pesar de ese sentimiento, agregó que luego siguió amando eternamente a su papá, pues lo recuerda como un hombre amoroso antes que viviera su declive como adicto.

Hoy, a sus 39 años, la vallecaucana es madre de dos hijos, Salvador y Alma. Este último fruto de su relación, el italiano Giulio Iannelli, con quien reside en Medellín . Mostrando así que de su familia buscó extraer siempre lo mejor, formando una feliz.

Valentina Lizcano - Foto: Cuenta de Instagram @valelizcano

“Ya quemé esa etapa”: Valentina Lizcano aclaró por qué rechazó estar en estos reconocidos programas de TV

Y es que es justamente su vida familiar lo que la ha hecho más sensible, alejándola un poco del trajín propio de la fama de la televisión. De un tiempo para acá, su rostro no volvió a estar en algún programa de televisión.

Por lo general, para los realities son convocadas las figuras públicas cuyo perfil es el más adecuado. Precisamente, en recientes declaraciones, Lizcano dio a conocer que en su momento le ofrecieron ser una de las celebridades para el popular programa de ‘MasterChef Celebrity’, en el año 2022, pero comentó que no lo tomó por algunas discrepancias que tuvo con el formato.

A través de una charla con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, mejor conocido como la biblia de la televisión colombiana, la actriz caleña dio detalles no solo del programa culinario, sino también de otros. Asimismo, contó cuáles son sus planes actualmente.

De acuerdo con Valentina Lizcano, pese a que dijo que no a ‘MasterChef Celebrity’ la puerta no se encuentra cerrada para alguna vez ingresar a la gran cocina televisiva. “Hablaron conmigo después de que sacaron una temporada muy polémica y ellos querían que, para esa entrega, yo fuera la polémica y no tengo tiempo para eso, ya viví y quemé esa etapa de ser polémica. En este momento de mi vida solo quiero paz y tranquilidad, y me encantaría ir a cocinar sin que me digan que tengo que hacer escándalos”, manifestó la artista.

Sin embargo, esa no fue la única propuesta que hace tiempo recibió Lizcano para aparecer en un reality de TV, sino que la caleña confesó que también tuvo el llamado para ser parte de ‘Survivor, la isla de los famosos’. Para esa oportunidad, la mujer de la farándula nacional también decidió decir que no.

Valentina Lizcano se ha hecho un nombre a pulso en la televisión colombiana. Foto: Alexandra Ruiz. - Foto: Alexandra Ruiz

En esa línea, la famosa comentó la razón por la cual no se enfrentó a la experiencia de supervivencia: “A mí lo del mindfullnes, la meditación, la armonía y todo lo que es importante para mí, me hace identificar qué cosas me sacan de mi centro. Yo no soy alguien que pueda aguantar hambre porque se sale lo peor de mí, esa sombra que todos tenemos y que no nos gusta ver reflejada, mucho menos en televisión. Yo ya estuve en un reality hace 20 años y mostré mi carácter, y me fue bien en el programa porque gané las pruebas de talento, pero afuera con la convivencia fue un complique”, indicó Valentina.