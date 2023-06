La impactante mujer que está detrás del tonificado cuerpo de Karol G que tiene suspirando a Feid, Anuel y millones de seguidores

Karol G está con Feid, esto ya no es un rumor. Mientras Anuel AA se desgasta con indirectas hacia los paisas, ambos aparecieron por sorpresa en el Miami Dade Arena, agarrados de la mano antes de un concierto. La foto le dio la vuelta al mundo.

Y es que no era para menos, ya que la imagen que venía esperándose hace tiempo, la de algo que confirmara que los cantantes estaban saliendo, finalmente se destapó y de qué manera. No solo iban caminando juntos, sino que vestían ropa blanca y verde, típica del ‘Ferxxo’.

Karol G y Feid presumieron estar juntos en Miami. Foto: Twitter. - Foto: Foto: Twitter

Con esto, no solo se le puso fin a todos los chismes que había, sino que también se vieron otras cosas en esa foto. Uno de los aspectos más llamativos, lejos del romance entre los intérpretes, fue el cuerpo tonificado y marcado que se le aprecia a La Bichota.

Después de varios meses de no hacerlo, la antioqueña mostró su abdomen definido. Además, lucía más delgada y una silueta bastante bien construida. Su imagen física dejó a muchos sin aliento de inmediato.

Sin embargo, no hubo quienes se atrevieron a hacer suposiciones fuera de lugar como que la colombiana se habría operado. No obstante, su constante actividad profesional y sus salidas en público permanentes no le darían cabida a tales teorías.

Aun así, una mujer salió a su defensa. Se trata de su entrenadora personal, la puertorriqueña Yarishna Ayala.

Yarishna Ayala, entrenadora personal. Foto: Twitter @YarishnaAyala1 - Foto: Foto: Twitter @YarishnaAyala1

La modelo fitness de 32 años fue una de las bailarinas de Marc Anthony, antes de dedicarse al mundo de la vida saludable. En su Instagram tiene más de 3 millones de seguidores, lo que le permite monetizar sus perfiles digitales, lucrándose del patrocinio con marcas de suplementos energéticos, líneas de alimentos sanos o compañías de ropa para el gimnasio.

Yarishna lleva un largo tiempo conociendo a Karol G. Foto: Instagram @yarishna - Foto: Foto: Instagram @yarishna

De la misma manera, se dedica al entrenamiento personal de celebridades, entre esas el de Karol G, por lo que conoce de cerca su proceso de cambio, así que puede desmentir con autoridad aquellos perjuicios de que la vocalista se haya sometido al quirófano.

“Muchos se preguntan acerca de Karol y su cuerpo. Hace un mes exactamente empezó a prepararse para el tour (…) Ha estado disciplinada como nunca antes, muchísimo con su alimentación que es parte fundamental del resultado. A sus entrenamientos y nutrición sumó el Yoga que hace todos los días sin falta, además de los largos ensayos de coreografías”, indicó en una publicación.

Así, con todo lo dicho anteriormente, agregó que “es triste ver que hablen de cirugías en una mujer que constantemente invita a querernos tal y como somos. Pero también al compromiso y la disciplina. Los grandiosos y rápidos resultados también vienen del enfoque y compromiso contigo mismo”.

Yarishna Ayala defendió de las críticas a Karol G. Foto: Instagram @yarishna - Foto: Foto: Instagram @yarishna

Y es que no solo es su asesora en cuanto al ejercicio físico, sino que como otras imágenes lo demuestran, han cosechado una larga amistad a lo largo de los años, compartiendo momentos especiales mucho más allá del gimnasio.

Ayala también tiene una trayectoria en la televisión, pues hizo parte del reality ¡Q Viva! The Chosen, que fue producido por Marc Anthony y Jennifer López.

Tras su participación, comenzó a adentrarse por completo en el mundo del ejercicio, donde fue campeona en tres oportunidades del concurso femenino de la Federación Internacional de Fisioculturismo, llevando por primera vez a su país tal logro.

Yarishna Ayala fue premiada como 'bikini de Puerto Rico' en su momento. Foto: Twitter @YarishnaAyala1 - Foto: Foto: Twitter @YarishnaAyala1

Por otra parte, ha sido una de las condecoradas con el título de ‘bikini de Puerto Rico’ y es una de las modelos más reconocidas del Caribe.

Hasta donde se sabe, se le encomendó la tarea reciente de poner a punto a Karol G para el Mañana será bonito Tour, el cual dará inicio en agosto en los Estados Unidos.