“Me gradué con casa por cárcel”: Yeison Jiménez confesó oscuro pasado de su vida

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular con mayor reconocimiento en el país. Sus éxitos como Mi venganza, Maldita traga y Ni tengo ni necesito lo han posicionado como uno de los referentes en el género. Sin embargo, su vida no siempre fue color de rosa; por lo contrario, logró sobrevivir a varios altibajos para llegar a lograr su sueño.

De hecho, el artista oriundo de Manzanares estuvo en La Sala de Laura Acuña, donde reveló distintos sucesos de su vida, entre ellos uno que conmovió y sorprendió a más de uno. El cantante contó que se graduó del colegio estando en casa por cárcel 7 meses, lo que lo llevó a ver que no iba por el camino correcto en ese entonces.

El artista colombiano contó que durante su infancia y adolescencia tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles que lo sacudieron. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Durante la entrevista, Jiménez no expuso por qué estuvo privado de la libertad por esos días, pero dijo que tuvo varios problemas con la justicia y lo sacaron del colegio; sin embargo, gracias a sus buenas calificaciones logró regresar para terminar sus estudios.

“Por mis notas me logré graduar, con casa por cárcel. Estuve siete meses así. Solo podía ir al colegio. Era menor de edad. Me puse la meta y dije que iba a ser el mejor. Realmente lo que pasó es que yo estaba viviendo en un sitio y en un lugar donde todo era malo y yo no era la excepción. A mí me permeó eso, por eso yo no culpo a las personas por eso, porque hay veces que ser malo es la opción, si no no sobrevives. Ese es un entorno hostil y así me tocó a mí hasta que la embarré”, dijo Jiménez.

El artista también recordó que fue un tiempo muy difícil para él, pues creía que ni a los 25 años llegaría con vida debido al entorno en el que convivía en su momento. “La embarré, me fui a la madre. Mis amigos murieron todos muy jóvenes y yo pensé que no iba a cumplir 25 años, por eso cuando los cumplí hice la mejor celebración”, acotó el cantante.

Del mismo modo, el cantante de música popular recordó también que en medio de este altibajo que estaba pasando, el rector del colegio le dio media oportunidad y solo así logró seguir estudiando y fue allí en donde decidió darle un giro a su vida para lograr finalizar todos sus estudios.

El artista se graduó estando en casa por cárcel. - Foto: Instagram: @yeison_jimenez

Luego de graduarse, Jiménez comenzó a asistir a una iglesia cristiana porque quería transformar su vida y alejarse del mundo en el que estaba. En su momento, reconoció que “la primera vez me pareció una payasada”, pero fue varias veces hasta que decidió dejar entrar a Dios a su vida. Incluso, dejó de ir armado a la iglesia, lo que le permitió tener una mejor conexión para lograr su cambio.

Yeison Jiménez se compró tremendo juguete para estrenar su nueva canción, ¿cuánto cuesta?

A través de redes sociales, el cantautor colombiano presentó un breve adelanto de lo que será su nuevo tema: ‘Hasta la madre’, una colaboración con Pasabordo que verá la luz el próximo 8 de junio.

El vehículo en cuestión es un Mercedes-Benz AMG, aunque no es clara la referencia exacta o el modelo. Lo cierto es que se trata de un ‘juguete’ bastante costoso.

Este carro del fabricante alemán presenta varias versiones, las cuales se dividen en diferentes clases. Los precios varían en función del modelo y se ubican entre los 300 y los 700 millones de pesos.

“Fantochero”, le dicen a Yeison Jiménez por presumir su nuevo carro. Los precios varían en función del modelo

Como es usual en redes sociales, surgieron comentarios tanto positivos como negativos. Mientras que algunos usuarios se mostraron entusiasmados por la nueva canción de Yeison Jiménez, otros le recriminaron por presumir su lujoso vehículo.

Yeison Jiménez con su nueva nave. - Foto: Instagram @yeison_jimenez

“Fantochero, nadie necesita saber lo que usted compra, y eso que es humilde, pero de mente”, escribió una usuaria de Instagram.

“Señorita, y si no le interesa la vida de él, ¿para qué lo sigue? No entiendo”; “La envidia es peor que el cáncer, ¡a trabajar mija, en vez de estar pendiente de la vida de los demás!”, le respondieron a la usuaria.

“A estrenarla a todo volumen en esa nave”; “Más que merecido”; “¡Ese palo te va a dar para comprarte la fábrica, si quieres, está buenísimo!”; “Felicitaciones, crack”, dicen otros de los comentarios destacados.