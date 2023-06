Yeison Jiménez se compró tremendo juguete para estrenar su nueva canción, ¿cuánto cuesta?

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular con mayor reconocimiento en el país. Éxitos como Mi venganza, Maldita traga y Ni tengo ni necesito lo han posicionado como uno de los referentes en el género.

A través de redes sociales, el cantautor colombiano presentó un breve adelanto de lo que será su nuevo tema: Hasta la madre, una colaboración con Pasabordo que verá la luz el próximo 8 de junio.

No obstante, hubo un detalle que cobró gran protagonismo en el video publicado por Yeison Jiménez. Se trata de su nuevo auto, de hecho, el mismo artista dio algunos detalles en la descripción del post.

“ME COMPRÉ UN AMG 🚙 PA ESTRENARME ESTE PALO! #HASTALAMADRE 8 de junio! @pasabordo. La gloria es de Dios”, escribió Jiménez.

Yeison Jiménez con su nueva nave. - Foto: Instagram @yeison_jimenez

El vehículo en cuestión es un Mercedes-Benz AMG, aunque no es clara la referencia exacta o el modelo. Lo cierto es que se trata de un ‘juguete’ bastante costoso.

Este carro del fabricante alemán presenta varias versiones, las cuales se dividen en diferentes clases. Los precios varían en función del modelo y se ubican entre los 300 y los 700 millones de pesos.

“Fantochero”, le dicen a Yeison Jiménez por presumir su nuevo carro

Como es usual en redes sociales, surgieron comentarios tanto positivos como negativos. Mientras que algunos usuarios se mostraron entusiasmados por la nueva canción de Yeison Jiménez, otros le recriminaron por presumir su lujoso vehículo.

“Fantochero, nadie necesita saber lo que usted compra, y eso que es humilde, pero de mente”, escribió una usuaria de Instagram.

“Señorita, y si no le interesa la vida de él, para qué lo sigue?? No entiendo”; “la envidia es peor que el cáncer, a trabajar mija, en vez de estar pendiente de la vida de los demás!”, le respondieron a la usuaria.

“A estrenarla a todo volumen en esa nave”; “más que merecido”; “ese palo te va a dar para comprarte la fábrica si quieres, está buenísimo”; “felicitaciones Crack !!!”, dicen otros de los comentarios destacados.

Yeison Jiménez sí le ayudó a hombre que transportó su moto en TransMilenio

Hace un par de semanas se volvió viral la noticia de un hombre que, por desesperación y falta de opciones, terminó movilizando su moto dentro del sistema masivo de transporte de Bogotá, TransMilenio.

Esto sucedió porque se quedó sin gasolina y no tenía dinero para tanquear y así lograr movilizarse en su propio vehículo hasta su casa.

Dicho hombre logró llegar desde la estación de la Calle 63 hasta Venecia, lugar donde fue abordado por la Policía y le fue interpuesto un comparendo por infringir las normas del sistema de transporte, pues una moto no es un objeto que se pueda llevar como cualquier pertenencia dentro de los buses. Además, su moto le fue inmovilizada, acrecentando más su problema de movilización.

Yeison Jiménez, cantautor colombiano. - Foto: Foto tomada de Instagram @yeison_jimenez

Yeison Jiménez, como media Colombia, vio la noticia y, en vez de juzgar a dicho hombre, se solidarizó con él, ya que el caldense sabe muy bien que hay momentos en la vida en los que el dinero no está presente y toca ser recursivo para lograr culminar el día y empezar uno nuevo en búsqueda de más oportunidades.

El cantante de música popular le hizo un llamado a la Policía de Bogotá y al Tránsito de la capital para que le dieran los datos pertinentes del hombre para ayudarle con su problema.

“Quiero pedirles a mis amigos de la Policía de Tránsito que me envíen el contacto de este hombre, me quiero hacer cargo de todo el problema del hombre. Yo pago absolutamente todo, lo que haya valido. Y le voy a entregar su motico tanqueada full y el día que necesite gasolina que me llame. Esto lo hago con todo el amor”, expresó en su momento a través de sus redes sociales.

Yeison Jiménez pagó multa de hombre que subió su moto a Transmilenio - Foto: Heidy León - SEMANA // Twitter @transmilenio

Los días pasaron y no se supo nada del joven y de la ayuda del cantante, hasta hace pocas horas que el intérprete de Ni tengo ni necesito le contó a sus más de 4.3 millones de seguidores que había encontrado a dicho hombre y que no solo se había comunicado con él, sino también le había dado lo pertinente para que recuperara su moto, la pusiera a rodar y lograra mejorar en algo su calidad de vida.

“Como siempre, mi palabra vale. Ayer (miércoles 31 de mayo) se le entregó la moto al pelado. Ojalá aprenda y logre mejorar su calidad de vida. Un abrazo, ‘bro’”, escribió Yeison en su historia, donde se ve a dicho hombre saliendo con su moto de lo que serían los parqueaderos del tránsito donde estaba retenido el vehículo de dos ruedas. Además, el artista también aseguró que el sujeto no tenía pase de conducción.