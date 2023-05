Yeison Jiménez vive momentos de angustia tras recibir una dura advertencia de seguidora en pleno concierto: “Cuídese mucho”

Uno de los cantantes de música popular que más ha sonado en los últimos años a nivel nacional e internacional tras 11 años de carrera es Yeison Jiménez. Gracias a su reconocimiento y fama, el joven cantante ha logrado figurar en el programa de canto La Voz Kids.

Recientemente, el artista está dando de qué hablar luego de que concediera una entrevista al programa de entretenimiento Lo sé todo, del canal Uno, donde reveló detalles inquietantes de su vida que, al parecer, le estarían ocasionando algunos daños.

El intérprete de éxitos musicales como Aventurero, Aunque me ruegues y Ya no mi amor, confesó estar sufriendo de muchos problemas en su vida por temas como la envidia y las malas intenciones de las personas, quienes no desearían su éxito, mucho más del que ya tiene hoy en día.

El cantante es uno de los artistas colombianos de más renombre los últimos años. - Foto: Foto tomada de Instagram @yeison_jimenez

“He tenido muchos problemas con la envidia y todas esas cosas. Yo sé de qué se trata eso. Me le acerco a una señora bien vestida y me dice: ‘Cuídese mucho, cuídese mucho que lo quieren matar, lo quieren ver mal”, manifestó el cantante, en diálogo con el magacín.

Cuando el famoso se enteró del plan en su contra, en medio del show, de inmediato se estremeció, a tal punto que le pidió a la mujer que repitiera lo que dijo. La seguidora le repitió diciéndole “Cuídese mucho que le están haciendo brujería y lo quieren matar, lo quieren acabar”.

Y luego, agregó: “Estaba en la tarima y quería salir corriendo, no quería estar ahí, no quería cantar, quería llorar. Realmente lo que le pasa a uno es que uno no quiere vivir más. Efectivamente, el mal existe, estaba alguien que no le agrada mi éxito con ganas de acabarme”.

Yeison Jiménez reveló que se refugió en Dios. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

De igual manera, señaló que, para afrontar el difícil momento, el artista manzanareño decidió refugiarse en Dios, elevando oraciones todos los días y se bañó con agua bendita del Vaticano y hasta con canela.

“Jamás nadie ha podido pasar por encima de él”, dijo.

En días pasados, en entrevista con la periodista Eva Rey, el artista nacido en Manzanares, Caldas, reveló algunos datos de su vida que muchos de sus seguidores desconocían hasta el momento. Entre los temas que tocaron, el artista se refirió a los emprendimientos que tiene actualmente y a los gastos de más que tiene, como por ejemplo, los impuestos.

El artista ya lleva 11 años de carrera musical. - Foto: Instagram: @yeison_jimenez

“Yo tengo 8 empresas. Vengo de estar organizando los impuestos de mayo. Un hombre como Yeison Jiménez tiene que pagar casi 500 millones de pesos, pero estamos hablando de dos declaraciones de renta”, dijo el artista.

En medio de sus declamaciones, Yeison señaló también que al año debe pagar cerca dos mil millones de pesos, pero que aunque es una suma grande, no le duele pagarlo porque quiere ver un cambio en el país.

“No me duele pagar un impuesto porque yo quisiera que mi país cambiara. No estoy diciendo que me alegra... Duele consignar dinero a una cuenta en un banco que no le va a llegar el dinero a los niños más pobres del país, pero a uno dentro su responsabilidad como ciudadano le compete llevar la platica y entregársela. De ahí para allá no podemos hacer nada, de ahí para allá están las elites mandando a hacer lo que se les da la gana” aseguró Jiménez.

Asimismo, el artista tocó varios puntos sobre el ámbito político del país y ante la pregunta de por quién votó en las elecciones presidenciales, el artista contesto: “Fico es una excelente persona, pero Fico no era un cambio. Rodolfo era un tiro al aire”. Sin embargo, reveló que no votó por Gustavo Petro, pero señaló que “Fajardo hubiera sido un buen presidente, pero es tibio”.