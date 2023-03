Yeison Jiménez ingresó al quirófano y fue operado en las últimas horas, ¿qué le pasó?

Yeison Orlando Jiménez Galeano, mejor conocido como Yeison Jiménez, es considerado uno de los mayores exponentes colombianos en su género, la música popular. Además, estuvo como jurado en el programa musical Yo Me Llamo, de Caracol Televisión, en su octava temporada, y hoy en día, ha logrado el reconocimiento en escenarios nacionales e internacionales gracias a temas como Aventurero, Bandida y Por qué la envidia.

El éxito que ha logrado el artista popular se ha dado gracias a su talento, con el que se ha ganado cada día el apoyo y cariño de sus seguidores. Por eso, precisamente Yeison causó preocupación entre los usuarios de las redes sociales, debido a una noticia que involucra su salud.

Yeison Jiménez es considerado uno de los mayores exponentes de la música popular en el país. - Foto: instagram @yeisonjimenez

En las últimas horas, el cantante nacido en Manzanares, Caldas, publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 4,2 millones de seguidores, luciendo elementos quirúrgicos, como bata y gorro, aunque con la sonrisa que siempre lo caracteriza.

“Dios los bendiga, espero pronto estar disponible para cantarles”, fue la descripción que acompañó la imagen donde aparece él, sentado en una silla de hospital.

Aunque la imagen no tenía mayores detalles sobre el procedimiento que se iba a realizar, los usuarios no dudaron en enviarle mensajes de apoyo: “Cuídate y te deseo muchas bendiciones”; “pronta recuperación, tú eres una gran bendición, un abrazo”; y “espero te recuperes pronto, para que sigas alegrando a todos tus fanáticos con tu espectacular música. Bendiciones”, fueron algunos de los mensajes.

El programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del canal Uno, dio algunos detalles de la cirugía, asegurando que fue intervenido de urgencia por una hernia, pero que ya se encuentra en su casa, recuperándose.

Yeison Jiménez se había convertido en tendencia, luego de unas recientes declaraciones que dio en el programa de Los Informantes, donde comentó que los primeros temas que lanzó no fueron de gran ayuda, además abordó el tema de los cobros por sus shows.

Cada cantante, con el paso del tiempo y según su reconocimiento, establece un monto para demostrar su talento. Jiménez no es la excepción, por lo que el precio de sus presentaciones en vivo ronda los 100 millones de pesos colombianos.

Como a otros artistas del género del despecho, en sus comienzos a Yeison Jiménez le tocaba ajustarse acorde a la tarifa que el público estaba dispuesto a pagar, muchas veces por conveniencia, con sumas que no sobrepasaron los 200.000 pesos por show.

El artista ya lleva 11 años de carrera musical. - Foto: Instagram: @yeison_jimenez

No obstante, el talento del caldense le permitió ir creciendo conforme el tiempo iba pasando y, ya hace una década, Jiménez llenaba plazas. Sin embargo, fue en 2018 cuando el nombre del intérprete de música popular se expandió masivamente gracias a la canción Aventurero.

De acuerdo con el artista, los números de dicho tema “son reales”, fue la canción en la que “no hay magia de nada, película de nada”, sino que su crecimiento fue orgánico.

“Solo le hicimos una promoción de radio y la canción fue el ‘hit’. Duró 14 meses como número uno en Colombia y me abrió las puertas a nivel internacional”, rememoró el famoso cantante.

En la misma vertiente, tras el popular sencillo, con millones de visualizaciones en las plataformas digitales, el precio de los conciertos tuvo un cambio importante para Yeison. Con ello, el negocio de la música, es decir, su vida, tuvo nuevos números.

Yeison Jiménez - Foto: Instagram @yeison_jimenez

“‘Aventurero’ me triplicó el precio. Me llamaba la gente a decirme: ‘Véndame 20 fechas’. Yo decía que eran como dos o tres meses”, mientras que el cantante también procedía a responderles a los interesados:”’No, no puedo, pero le vendo 10 y le valen el triple’”.

Con ello, el oriundo de Manzanares indicó en Los Informantes que el reconocimiento público fue el que le permitió cobrar por su trabajo.

“Yo llegué a cobrar más de 100 millones de pesos cuando llegó ‘Aventurero’. Antes de ‘Aventurero’ nosotros cobrábamos entre 35 y 45 millones”, reveló Yeison Jiménez.

Para finalizar, son 11 años de una carrera que el caldense ya siente consolidada. Además, puntualizó que ya superó las 2.800 presentaciones en diversos escenarios de Colombia y fuera del país.