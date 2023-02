Video | “Tenía todo preparado”: el incidente que tuvo Yeison Jiménez cuando iba a pedir matrimonio en la Torre Eiffel

El cantante colombiano de música popular, Yeison Jiménez, se ha dejado por estos días en diferentes escenarios en Europa, luego de que diera inicio al tour que denominó ‘Quinto Elemento’, en el que incluyó más de ocho presentaciones en diferentes ciudades de España y Francia.

En medio de su paso por Francia, el reconocido cantante tuvo un incidente en momentos en que le iba pedir matrimonio a su esposa Sonia Restrepo.

En un video que compartió en TikTok, se aprecia al cantante decirle a su esposa que él sí se quería casar. Posteriormente, Sonia Restrepo le contestó que, entonces, por qué no le había pedido matrimonio al frente de la famosa Torre Eiffel en Francia, aprovechando que habían visitado este lugar.

Yeison Jimenez y su esposa. - Foto: Instagram @yeison_jimenez

“Te digo la verdad, amor, yo sí me quiero casar ¿para qué te digo que no”, le dijo el artista en un video publicado en su cuenta de TikTok, mientras iban en un vehículo.

Fue en ese instante en que Sonia le respondió”: “Por eso, amor, dígame cuándo. Yo esperando a que me dieran el anillo en la ‘torre infiel’”.

Posteriormente, el cantante le reveló que había tenido un supuesto incidente que opacó ese momento tan especial. “No ve que no prendieron las hijue… luces y ya tenía todo preparado. Tocó cancelar los mariachis, todo”, le respondió Yeison Jiménez a su esposa.

Acto seguido, Sonia le preguntó entre risas que dónde estaba el anillo. De un momento a otro, un hombre que iba en el vehículo le pasó la joya al cantante para que se la pasara a su esposa.

“No me aguanto tanto esa mari… Tome, dele esa mier… pues”, afirmó el hombre que se movilizaba en el automotor con ellos.

Yeison Jiménez visitando la Torre Eiffel - Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en TikTok: yeison_jimenez1

El cantante tomó el anillo y se lo mostró a su esposa, quien miró con poco interés la joya y no se la recibió al cantante.

Entre tanto, el hombre que iba en la parte de la delantera del carro decía. “Tanta presión, eso tiene que salir del corazón”. A lo que ella le respondió: “literal, eso tiene que salir del corazón”.

Yeison Jiménez y su esposa Sonia en Francia. - Foto: Tomada de la cuenta en TikTok: yeison_jimenez1

La gira del Yeison Jiménez comenzó el pasado 9 de febrero en Madrid con una rueda de prensa en la que Yeison Jiménez, sin duda, tuvo gran protagonismo. Medios regionales e internacionales asistieron para entrevistar a este colombiano que, desde hace cuatro años, no pisaba suelos europeos con una gira. “Como siempre, será un placer verlos, todo mi equipo y yo estamos muy emocionados por volver a tierras españolas”, afirmó cantante en días pasados.

El momento en que el cantante le pasaba el anillo a su esposa en el carro:

El caldense no pudo resistirse ante la majestuosidad de la gran Madrid y antes de dar apertura a su primer show el 10 de febrero, decidió explorar una vez más las calles de esta ciudad que lo acogió con las puertas abiertas. A la medianoche salió al escenario, en su primera presentación y con lleno total. La euforia y los aplausos no se hicieron esperar frente a tan impresionante espectáculo.

El artista es uno de los más reconocidos en Colombia. - Foto: Instagram: @yeison_jimenez

Mientras tanto, el 11 de febrero el turno fue para Tenerife, la isla más grande de Canarias. El artista viajó, junto a su comitiva, con gran expectativa debido a que era la primera vez que se presentaba allí en concierto y no era secreto que quería llevar un show sin precedentes y lograr un solo objetivo: llevar la música popular colombiana a otros niveles. Canciones como Bendecida, Ya No Mi Amor y Aventurero fueron las protagonistas de la noche.

El cuarto día de gira lo pasó en Mallorca, España. Con un traje rojo despampanante y el look que caracteriza al artista, puso a cantar a grito herido a sus fanáticos en un show impecable que duró más de dos horas.

Una vez más, Yeison Jiménez demuestra de qué está hecho. Así también lo evidenció con su gira ‘Quinto Elemento USA’ en donde llenó más de 14 escenarios, todos sold out y ahora Europa no es la excepción.