“Casi me violan”: Yeison Jiménez reveló que lo han acosado

El reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez, resulta sumamente atractivo para muchas mujeres en el país y aquellas que conocen su música y han seguido su carrera desde hace varios años.

Pero para algunas ello no ha quedado en solo un gusto o admiración por el manzanareño, sino que han llegado a hacerle propuestas económicas a cambio de un encuentro íntimo e incluso desnudársele de frente con la intención de tener relaciones sexuales con el artista.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular. - Foto: SEMANA

Así lo reveló en La red de Caracol Televisión, pues le preguntaron si había sido o se había sentido víctima de acoso sexual por parte de mujeres, ante lo cual el cantante aseguró que era normal que le agarraran la cara a la fuerza para besarlo o que, de pronto, le tocaran o agarraran la cola.

Pese a ello, afirmó que había recibido propuestas con dinero de por medio, de parte de una fanática que era empresaria y “muy bonita”, quien prácticamente le puso una cifra sobre la mesa a través de mensajes de Instagram, pero que él rechazó, pues aseveró que él no era un gigoló (prostituto) y que no lo iba a hacer, aunque bromeó con que le había pagado la mujer.

Asimismo, dijo que había vivido un episodio muy complejo en Bucaramanga, cuando estaba en un hotel, golpearon a su puerta y entraron dos mujeres en alto estado de embriaguez, una de ellas se acostó en la cama, mientras que la otra se empezó a desvestir.

“Entonces del hotel me llamaron y me dijeron ‘don Yeison, vimos que entraron dos mujeres a su habitación’, y tocó que vinieran los de seguridad del hotel a sacarlas y no se querían ir hasta que yo les hiciera el amor”, expresó. A su vez, explicó que las damas estaban mojadas porque venían de la piscina, pero que “casi me violan”.

Sin embargo, Mary Méndez, la presentadora del programa de chismes, afirmó que no se hubiera sentido bien si dos personas se le hubiesen entrado a la habitación y que eso se llama acoso.

Así las cosas, es importante visibilizar este tipo de sucesos y conductas que no son solamente de los hombres, pues hay mujeres que también violan, y abusan sexualmente de hombres, mujeres y niños, en ocasiones escondiéndose bajo una figura de poder (bien sea una mamá, docente, familiar, o un rol de alto poder).

De igual manera, la sociedad se toma a modo de chiste este tipo de cosas que también conlleva consecuencias nefastas en la salud mental de los hombres víctimas de acoso.

Yeison Jiménez y Jessi Uribe se enfrentan, esta es la razón

El caldense y el bumangués Jessi Uribe se darán cita durante estos primeros meses del año en varios escenarios del país, para poner a cantar a grito herido cada una de sus canciones al público que tanto los admira y los quiere. Esto, con un nuevo show en el que tendrán varios enfrentamientos musicales, una contienda que por primera vez arrasará a su paso por 12 ciudades y municipios del país en el “Titanes Tour 2023″.

Canciones como Dulce pecado, OK, La culpa, Matemos las ganas, Si me ven llorando, Mi debilidad, Repítela, De pura rabia, El aventurero, Maldita traga, Vuelve y me pasa, Ya no, mi amor, ¿Qué día es hoy?, ¿Por qué la envidia?, Bandida, Bendecida, entre muchas otras, harán parte del repertorio de los conciertos, con montaje diseñado exclusivamente para la gira.

Pero, además, el ‘show’ será en simultánea, cada uno sobre el escenario, interpretando temas propios y homenajeando a las leyendas de la música popular que admiran, una experiencia novedosa de la cual poco a poco se irán revelando más detalles y sorpresas. La producción internacional está a cargo de Arceyut Producciones y Cmn Events.

De otro lado, según lo anunciaron ante los medios de comunicación del país, el 3 de febrero salió oficialmente y por primera vez una colaboración musical entre ambos artistas con el sencillo Me tiré al alcohol, producido por Yohan Úsuga.