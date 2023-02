Yeison Jiménez y Jessi Uribe se enfrentan, esta es la razón

Yeison Jiménez y Jessi Uribe son dos de los más grandes exponentes del género popular en Colombia, pues ambos artistas se han logrado consolidar fuertemente, pese a que han tenido una trayectoria diferente.

El caldense y el bumangués se darán cita durante estos primeros meses del año en varios escenarios del país, para poner a cantar a grito herido cada una de sus canciones, al público que tanto los admira y los quiere. Esto, con un nuevo show en el que tendrán varios enfrentamientos musicales, una contienda que por primera vez arrasará a su paso por 12 ciudades y municipios del país en el “Titanes Tour 2023″.

Según lo anunciaron ante los medios de comunicación del país, el 3 de febrero saldrá oficialmente y por primera vez, una colaboración musical entre ambos artistas con el sencillo Me tiré al alcohol, producido por Yohan Úsuga.

“Titanes tour” será un espectáculo para la historia, un mano a mano musical, canción a canción, con los éxitos de cada uno; hits que los han llevado a lograr en conjunto más de 5 billones de streams y una audiencia de más de 30 millones de seguidores en todas sus redes sociales.

Paola Jara y Jessi Uribe - Foto: Instagram @paolajarapj

Canciones como Dulce pecado, OK, La Culpa, Matemos las ganas, Si me ven llorando, Mi debilidad, Repitela, De Pura Rabia, El aventurero, Maldita traga, Vuelve y me pasa, Ya no mi amor, Qué día es hoy?, Por qué la envidia, Bandida, Bendecida, entre muchas otras, harán parte del repertorio de los conciertos, con montaje diseñado exclusivamente para la gira.

Pero además, el show será en simultánea, cada uno sobre el escenario, interpretando temas propios y homenajeando a las leyendas de la música popular que admiran; una experiencia novedosa de la cual poco a poco se irán revelando más detalles y sorpresas; una producción internacional a cargo de Arceyut Producciones y Cmn Events.

Para Yeison Jiménez estos dos lanzamientos, tanto el musical con Me Tiré al alcohol y ‘Titanes Tour’, son las más ambiciosas noticias: “El público lo pedía a gritos, es la unión de dos generaciones jóvenes, poderosas, de dos gigantes que aman esta profesión y estamos entregando todo para que nuestros seguidores disfruten de lo mejor de nosotros en vivo”.

“La canción que estamos lanzando el 3 de febrero… Llevábamos varios años buscando la perfecta y Me Tiré al alcohol es de esos temas desgarradores, de despecho, la pura tusa como le decimos… Un sencillo donde cada uno se luce vocalmente y en su interpretación”, concluyó.

Yeison Jiménez - Foto: instagram @yeisonjimenez

Por su parte, Jessi Uribe, asegura que este tour significa mucho en su carrera, según manifestó, con esta gira “queremos romper los esquemas, proponer nuevos formatos dentro de la industria, pero sobre todo, sorprender a nuestro público y ofrecerles un espectáculo de alto nivel a todos los seguidores de la música popular”.

“El género se construye entre todos y el público lo estaba pidiendo hace varios años, con la gira y con el lanzamiento de “Me tiré al alcohol” dejamos un mensaje claro, es el momento del género popular”, agregó.

Además, Uribe elogió a Yeison por su trayectoria musical y confesó que su canción favorita del manzanareño es Ya no mi amor, pues desde siempre ha sido seguidor del artista. Mientras que Yeison manifestó que admira mucho a Jessi, pues simepre luce como un artista, mientras que su estilo es muy relajado.

Asimismo, dijo que cuando le proponía a los grandes maestros del género grabar fuera de Colombia, su idea no era bien recibida por todo lo que implicaba movilizarse fuera del país y que ello, lo había logrado con Jessi.

Yeison Jiménez, cantante de música popular - Foto: Foto de @yeison_jimenez

Para Ernesto Arceyut, director del proyecto, “es un orgullo, pero sobre todo una responsabilidad poder llevar a cabo una gira de estas características por todo el territorio Colombiano en una primera fase y de la mejor forma, nos sentimos agradecidos con los artistas por la confianza que han puesto en nosotros”.

“El grupo de trabajo que está detrás de todo este montaje son los mejores en su categoría, profesionales y comprometidos. Les podemos asegurar que tendrán un show de primer nivel, nunca visto antes en Colombia, ni en el género popular”, destacó en rueda de prensa.