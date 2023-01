Jessi Uribe respondió a mujer que cuestionó sus canciones; sacó a bailar sus cientos de ‘shows’

Jessi Uribe se convirtió en uno de los cantantes más famosos y exitosos de la música popular en Colombia, debido a su estilo y larga trayectoria en la industria. El santandereano se ubicó como uno de los representantes del género, cautivando con su potente voz y su estilo para interpretar cada una de las letras de sus trabajos.

El artista se robó las miradas con sus propuestas musicales, con sus shows y con las visitas que hizo a distintos espacios, donde aprovechó para ponerle toda la pasión e interpretar cada uno de los temas que lo catapultó al estrellato. El colombiano avanzó con paso firme, despertando curiosidad entre el público por detalles de su vida personal.

El cantante está muy comprometido con el trabajo físico de su cuerpo este 2023. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

Pese a que su carrera se disparó y lo ubicó como uno de los representantes de este género en el país, hay quienes aún consideran que la carrera de Jessi Uribe no es relevante y sus trabajos no tienen la misma acogida que los de otros colegas. En varios comentarios suelen atacarlo o buscarle pelea, centrándose en este detalle.

Recientemente, Jessi Uribe recibió un comentario en una de las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, donde una persona cuestionó su talento, destacó lo bien que cantaba y aprovechó para indicar que solo le disfrutaba de dos de sus temas. Ante estas palabras, el santandereano no dudó en tomárselo de forma relajada y responder muy a su estilo.

“Canta muy bonito, pero si me gustan dos canciones de él, es mucho”, escribió el usuario de redes sociales en un post.

Jessi Uribe no perdió la oportunidad y sacó a bailar los cientos de shows que logró con un solo éxito en su primer año de carrera. El intérprete de Matemos las ganas recordó sus inicios y manifestó lo mucho que alcanzó solo con un tema.

“Con una sola hice 300 shows mi primer año, gracias”, respondió en el mismo espacio.

El artista recibió otros comentarios en Instagram de parte de los curiosos, quienes reprocharon la respuesta que dio y el tipo de palabras que usó para defenderse.

“Canta muy bonito, pero se le escucha feo”, “Nadie sabe quién es él”, “en mi caso me gusta también como una sola canción, por ende, no lo sigo... Pero no les gusta cómo canta y se van a las redes sociales decirle cosas y quieren que él les mande flores… Ahora, ¿por qué se tiene que quedar callado? El que busca encuentra”, “Qué humilde respuesta nombrando sus 300 shows”, “Cantaba bien al principio cuando estaba con la ex, ahora no pasa nada con su música”, entre otros comentarios.

Jessi Uribe se ubicó como uno de los representantes del género popular en Colombia. - Foto: Instagram @jessiuribe3

Jessi Uribe se las dio de cupido y le aconsejó a ‘fan’ dejar a su novia

El famoso artista siempre ha tratado de mantenerse al margen de los comentarios que recibe constantemente. Asimismo, esta semana habilitó la caja de interrogantes en su cuenta de Instagram para interactuar un poco con sus fanáticos.

Pese a que no quiso entrar en detalles, Uribe no dejó pasar por alto esta oportunidad para darle un consejo a uno de sus seguidores, el cual le preguntó qué debía hacer si estaba enamorado de otra mujer diferente a su novia.

“¿Qué hago, maestro?”, fue la interrogante que le envió el internauta al músico santandereano, quien inicialmente le respondió: “Si está tragado de otra persona, ¿para qué sigue con su novia?”.

Uribe, de igual manera, aprovechó la dinámica para explicar qué fue lo que sucedió con su exesposa, y manifestó que lo mejor en esos casos es ser sincero. Además, le recomendó que se aleje prudentemente de su actual pareja sentimental.

“Si se queda con ella, es un hp por engañarla tanto tiempo. Y si se va, seguirá siendo el mismo hp ante los ojos de todos. Pero queda con que fue sincero y se abrió”, indicó inicialmente.

Luego, el reconocido cantante colombiano concluyó: “Déjala que sea feliz con alguien que sí la quiere verdaderamente. Deje que otra persona la quiera como se merece. Y usted sea feliz”.