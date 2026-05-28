Jessi Uribe hizo llamado tras preocupante situación que lo afecta y expuso delicado tema: “Ojo”

Jessi Uribe se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos de la música popular en Colombia, gracias a una carrera construida con constancia, talento y un estilo que lo diferencia dentro del género. El intérprete santandereano logró posicionarse entre los artistas más influyentes de esta corriente musical, conquistando a miles de seguidores con la fuerza de su voz, la emoción que transmite en cada interpretación y la identidad propia que refleja en sus canciones.

Jessi Uribe se pronunció tras foto en la que supuestamente se le ve capturado tras entrevista: “Qué pesar”

Con el paso del tiempo, el artista ha sabido mantenerse como una de las figuras más vigentes de la escena popular, apostándole a producciones musicales que conectan con las historias y sentimientos del público. A esto se suman sus presentaciones en vivo, reconocidas por la intensidad, el carisma y la cercanía que mantiene con quienes asisten a sus conciertos.

No obstante, recientemente, Jessi Uribe volvió a llamar la atención de sus seguidores por cuenta de una publicación inesperada en su perfil oficial de Instagram. El contenido encendió la preocupación entre los usuarios, pues hacía referencia a una situación compleja que estaría atravesando el artista.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una historia de su perfil, una persona estaría estafando con su imagen, a través de un números de teléfono que expuso. El artista popular fue claro en que se estaban haciendo pasar por su equipo y por él, por lo que alertaba para que tuvieran cuidado.

La publicación permitió que la celebridad de la industria musical tomara acciones, descubriendo a aquellos que intentaban estafar o engañar a fanáticos con mensajes falsos y propuestas que no eran ciertas.

“Ojo, si les están hablando de este número, por parte de mi empresa, no se dejen estafar. El único contacto es con mi manager Juan Carlos Vargas”, escribió en el post, mencionando quién era la única persona que debía estar al tanto de su trabajo y contrataciones.