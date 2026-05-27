Viuda de Yeison Jiménez conmovió con discurso en grabaciones del ‘reality’ que busca la nueva voz del cantante

La música popular colombiana continúa recordando a Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos del género, quien falleció el pasado 10 de enero de 2026. A varios meses de su partida, su legado sigue vivo gracias a un nuevo proyecto televisivo que busca encontrar la voz que continúe interpretando algunas de las canciones más emblemáticas de su agrupación.

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El reality, que ha comenzado a llamar la atención de los seguidores del cantante, reúne a decenas de participantes que sueñan con convertirse en el nuevo intérprete de la agrupación.

Entre las figuras que encabezan el jurado se encuentran la periodista Diva Jessurum y Sonia Restrepo, viuda del artista, quien ha protagonizado varios de los momentos más emotivos de las grabaciones.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, debuta como jurado en el concurso musical del artista Foto: x

Precisamente, durante una de las secciones digitales de La Kalle, Sonia abrió su corazón y habló sobre lo que ha significado para ella regresar a un escenario relacionado con la música de Yeison Jiménez. Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del cantante y los usuarios en redes sociales.

“Dios mío, lo recuerdo con amor. Él se merece todo el amor del mundo, fue un gran hombre, un gran artista y un ser humano que merece ser recordado con todo el cariño de todos los ‘jimenistas’ y de todos los que gustan de su música”, expresó visiblemente conmovida.

La mujer también aprovechó el espacio para agradecer el apoyo que ha recibido desde la muerte del intérprete, dejando claro que el proceso no ha sido sencillo para ella ni para su familia.

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“Gracias a ustedes y verdad, gracias a todas las personas que me han apoyado. No es fácil, pero Dios y mi ángel en el cielo me dan las fuerzas para poder continuar”, comentó.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del programa es la conexión emocional que Sonia ha mostrado con los participantes. Según contó, escuchar nuevas voces interpretando canciones que hicieron parte de la carrera artística de su esposo ha sido una experiencia profundamente sensible.

“Es muy bonito tener la posibilidad de ver chicos tan talentosos, escuchar su voz, ver su talento, su destreza, me causa mucha emoción y la verdad me remueve muchas fibras”, afirmó.

@lakalle96.9 "Mi ángel me da fuerzas para continuar" 🕊️💔 Sonia, viuda de Yeison Jiménez, protagonizó el momento más emotivo en las audiciones de 'La Banda de el Aventurero' 🥲 Encuentra más en https://lakalle.bluradio.com/ LaKalle TardesFamosas YeisonJiménez ♬ sonido original - La Kalle 96.9FM - La Kalle 96.9FM

Las grabaciones también han dejado ver el interés de la viuda del cantante por impulsar a nuevas figuras dentro de la música popular, especialmente mujeres artistas que buscan abrirse camino en un género que históricamente ha tenido mayor presencia masculina.

“Me encantan, me encantan las mujeres que se arriesgan, las mujeres fuertes, las mujeres seguras de sí mismas que muestran su talento, mucho talento, o sea muy lindas, talentosas, carismáticas, una voz muy bonita, muy completas como artistas”, señaló.