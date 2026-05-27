Luto en el género urbano: famoso reguetonero de 25 años fallece en trágico accidente y buscan al responsable

La comunidad de la música urbana en el sur de Florida se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven reguetonero cubano Abraham Fernández, conocido artísticamente como ‘El Dizzy’. El artista, de 25 años, perdió la vida luego de ser atropellado en la ciudad de Miami por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena del incidente, según reportes preliminares del entorno cercano de la víctima y de plataformas digitales.

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De acuerdo con las informaciones difundidas por allegados, el suceso ocurrió en horas de la mañana cuando Fernández se desplazaba a pie hacia su lugar de trabajo para adelantar compromisos laborales. Aunque el artista no falleció de manera inmediata en el sitio del impacto, los reportes indican que su deceso se produjo debido a la gravedad de las heridas mientras era trasladado en ambulancia hacia un centro asistencial cercano.

Testimonios recogidos en plataformas de apoyo solidario señalan que el conductor implicado en el atropello huyó del lugar sin prestar los primeros auxilios requeridos. Hasta el momento, las autoridades policiales de Miami se encuentran revisando los registros de las cámaras de seguridad de la zona e interrogando a potenciales testigos con el fin de determinar la identidad del conductor y establecer las responsabilidades legales correspondientes. No obstante, la versión sobre el presunto estado de embriaguez del conductor aún no ha sido confirmada formalmente mediante un reporte oficial de la policía local.

La noticia del deceso generó una inmediata ola de mensajes de condolencias en las redes sociales, espacio donde el artista consolidaba su carrera de manera independiente.

Marta Lorenzo, allegada a la familia y promotora de una iniciativa de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, describió a Fernández como una persona con un profundo arraigo familiar y una proyección artística activa. “Abraham tenía 25 años, estaba lleno de vida, amaba la música, escribía canciones y cantaba”, expresó Lorenzo en la descripción de la campaña destinada a solventar los servicios funerarios.

El fallecimiento del cantante coincide con una compleja situación familiar. Su padre, Jorge Fernández, se encontraba bajo atención médica en el Jackson Trauma Center de Miami por complicaciones de salud preexistentes al momento de recibir la noticia.

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Por otra parte, la madre de la víctima, quien reside actualmente en España, no ha podido trasladarse a los Estados Unidos debido a limitaciones con su documentación migratoria, lo que la ha obligado a afrontar el duelo a la distancia. “Su madre está en España y no puede viajar por problemas con sus documentos, así que sufre profundamente desde lejos”, detalló Lorenzo en sus declaraciones.

‘El Dizzy’ formaba parte de un movimiento emergente de músicos cubanos que, impulsados por la diáspora en Miami y el acceso a plataformas de distribución digital como Spotify, YouTube y TikTok, buscaban internacionalizar el denominado “reparto” y otros subgéneros urbanos de la isla.