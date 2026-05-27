Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano: tradicional club lo confirmó como nuevo DT

Atlético Bucaramanga se movió rápido y confirmó a su nuevo director técnico tras la salida de Leonel Álvarez. El entrenador uruguayo Pablo Peirano, bien conocido en suelo santandereano, fue elegido por el ‘Leopardo’ para intentar alcanzar la segunda estrella de su historia.

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En su momento, Leonel Álvarez fue el encargado de llevar al Atlético Bucaramanga a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y de clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay. Ninguno de esos objetivos se cumplió en el ‘Leopardo’ y ocurrió lo inevitable: su salida como director técnico de la institución.

Tras el discreto semestre, Bucaramanga eligió rápidamente a su reemplazo y se fijó en un viejo conocido uruguayo, a quien le ganó el título en la final de la Liga BetPlay 2024, cuando Santa Fe enfrentó al club bumangués. Las cosas no salieron bien para el ‘León’ y Pablo Peirano terminó conformándose con el subcampeonato del fútbol profesional colombiano en ese momento.

Pablo Peirano con Santa Fe Foto: Getty Images

Tras su paso por Santa Fe, Pablo Peirano solo suma experiencia en el Club Nacional de Uruguay, donde no pudo cumplir las expectativas y en octubre de 2025 tuvo que abandonar el cargo. Desde abril pasado ya adelantaba conversaciones con Atlético Bucaramanga y ahora encamina un nuevo proceso deportivo mientras analiza posibles fichajes.

Comunicado del Bucaramanga

“El Club Atlético Bucaramanga informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a toda su hinchada la conformación oficial del nuevo cuerpo técnico del equipo profesional masculino.

Como director técnico asumirá el profesor Pablo Peirano Pardeiro, quien estará acompañado por Javier Antonio Tetes Ferreyra como asistente técnico; Sebastián Díaz Villán como segundo asistente técnico; y Javier Carballo Díaz en el cargo de preparador físico.

El profesor Pablo Peirano cuenta con una importante trayectoria en el fútbol profesional, destacándose por su liderazgo, disciplina y capacidad para consolidar equipos competitivos. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para nuestra institución, enfocada en el trabajo, la exigencia y el fortalecimiento deportivo.

Con la incorporación de este nuevo cuerpo técnico, el Club Atlético Bucaramanga reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo su estructura deportiva, afrontando con responsabilidad y dedicación los retos del presente semestre, con el objetivo de seguir construyendo un equipo competitivo que represente con orgullo a nuestra ciudad y a nuestra hinchada.

Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores".