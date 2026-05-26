El dato que horroriza a Millonarios en Libertadores y Sudamericana: es alérgico a pasar a octavos

Millonarios pasó muchas vergüenzas en el estadio El Campín de Bogotá, en partido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Hay mucha angustia y dolor en la fanaticada azul, debido a la eliminación en la Copa Sudamericana. La tarea era ganarle al O’Higgins de Chile en su propia casa, pero eso estuvo lejos de suceder.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al fracaso de Millonarios en Sudamericana: esto dijo

Tensa situación en El Campín: hinchas de Millonarios reclamaron por el bochornoso resultado en Sudamericana

Durísimo golpe para Millonarios en El Campín. Incluso, el empate le era suficiente para pasar a la siguiente ronda, pero el impulso solamente le alcanzó para descontar y cerrar 2-1 una penosa presentación que coloca a varios jugadores en la mira y la dirección técnica de Fabián Bustos tambaleando. El equipo azul se va al abismo, si se suma la eliminación en la Liga Betplay.

Luego de que O’Higgins se fuera adelante en el marcador apenas en el minuto 6, Millonarios tuvo el empate tras un balón de costado que conectó Sergio Mosquera. Antes, el mismo defensa central tuvo un remate de larga distancia que se fue por encima del arco. Esas dos opciones fueron las más claras del embajador en los 90 minutos.

Imagen del partido de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, entre Millonarios y O'Higgins. Foto: Lina Gasca / Colprensa

Alan Robledo al 37’ marcó el 2-0 parcial y Rodrigo Contreras en la segunda parte descontó para el 2-1. Hubo más de media hora de tiempo para que Millonarios colocara el 2-2 y así seguir con vida, pero la tarea fue imposible y se consumó un pésimo marcador, que tuvo hasta 10 minutos de reposición en El Campín. Así se mete un año más de fracasos en la lista, en un terrible dato que los directivos azules no quieren ni ver.

Bien se sabe que el semestre de Millonarios es discreto, comenzando por la eliminación en la Liga Betplay cuando era obligación clasificar a los playoffs. Por si fuera poco, la primera fase de la Copa Colombia le ha resultado más compleja de lo que se esperaba, principalmente porque clubes como Boyacá Chicó y Patriotas le han complicado el camino.

El dato que horroriza a Millonarios

De esta manera, Millonarios cumple 29 años sin superar fases de grupos en torneos continentales Conmebol: Copa Libertadores y Sudamericana, aumentando la mancha internacional que tiene en su historia, que es la gran deuda si se mira el palmarés y gestas de sus principales rivales: América de Cali y Atlético Nacional.

Podrían ser 30 años con este mal registro a sus espaldas en el 2027. Cabe recordar que Millonarios accedió a octavos de final de la Copa Sudamericana 2018, pero en un formato donde no existía la fase de grupos en ese torneo.

Por otra parte, solo se tiene en cuenta el registro en torneos continentales oficiales. El equipo azul también ganó la Copa Merconorte.